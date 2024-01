Ancora freddo e pioggia sull'Italia: le regioni più colpite

Ancora giorni di freddo e pioggia sull'Italia. Soprattutto al Sud sarà bene tenere l'ombrello a portata di mano. Come spiegano gli esperti di 3bmeteo nelle prossime ore c'è alta probabilità di pioggia su Sicilia e Sardegna. Vediamo meglio cosa aspettarci da Nord a Sud.

Le previsioni meteo per oggi, giovedì 11 gennaio 2024

Calabria e Sicilia sono da ore al centro di un'ondata di maltempo con rovesci di forte intensità e forti raffiche di vento. In Sicilia, sulla costa ionica, ci sono stati parecchi disagi con i vigili del fuoco impegnati per allagamenti di strade e scantinati. Solo a Mascali, Riposto e Giarre si contano oltre 60 interventi.

Il maltempo prosegue anche oggi, giovedì 11 gennaio, e la Protezione civile ha diramato l'allerta gialla sempre su Calabria e Sicilia.

Situazione invece in miglioramento nel resto d'Italia. Al Nord atteso solo qualche addensamento residuo su Alpi Marittime, Liguria ed Emilia Romagna, in graduale diradamento in giornata. Altrove condizioni stabili e in prevalenza soleggiate. Al Centro schiarite su Toscana e Umbria, in estensione tra il pomeriggio e la sera al Lazio. Nuvoloso sul versante adriatico con qualche debole pioggia in attenuazione in giornata prima sulle Marche, poi sull'Abruzzo. Deboli nevicate dai 700/900 metri.

In Sardegna piogge e rovesci anche temporaleschi sul settore tirrenico, più deboli su quello occidentale. Neve sul Gennargentu dai 1200/1400m. Temperature in calo al Sud, in ripresa nei massimi al Nord.

Le previsioni meteo per venerdì 12 gennaio 2024

Anche per venerdì 12 gennaio sarà il Sud ad avere una situazione meteo più incerta. Al Nord tempo stabile e soleggiato, ma con banchi di nebbia nelle ore più fredde in Val Padana. Al Centro soleggiato sul versante tirrenico, nubi sparse e irregolari su quello adriatico, più frequenti in Abruzzo ma senza fenomeni. Al Sud tende a schiarire sulle aree peninsulari, specie su Puglia, Campania e alta Calabria. Ancora instabile in Sicilia con piogge e rovesci anche temporaleschi sul versante ionico, ma in attenuazione entro sera. Neve dai 1500 metri. In Sardegna residui piovaschi fino al mattino sulle aree sudorientali, in esaurimento con schiarite in estensione da nord. Temperature stabili, gelate notturne diffuse al Centro-Nord.