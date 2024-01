Torna il maltempo: dove cadranno pioggia e neve

Torna il maltempo su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore l'area depressionaria in movimento sull'Europa raggiungerà lo Stivale e gli effetti saranno pioggia e neve (anche a bassa quota), con raffiche di vento. Secondo gli esperti di 3bmeteo il maltempo sarà la nota dominante di mercoledì 17 gennaio e giovedì 18.

Per mercoledì si prevedono "al Nord piogge sin dal mattino in Liguria. Piogge in estensione al resto del Settentrione, seppur di minore intensità, salvo rovesci a fine giornata a ridosso delle Alpi centro-orientali". Neve a partire dai 500 metri, in calo in serata fino a 300 metri sulle Alpi centro-orientali con fiocchi fino a fondovalle su Valtellina, Trentino, Alto Adige e Bellunese, ma anche a quote collinari sulla pedemontana bergamasca e in Brianza oltre i 400 metri. Rischio di locali fenomeni di gelicidio inoltre tra Langhe e Appennino Savonese. Sempre mercoledì al Centro nubi sin dal mattino sul versante tirrenico con piogge su alta Toscana e Lazio, in intensificazione in giornata e in estensione all'Umbria e interne adriatiche, con fenomeni anche intensi sull'alta Toscana, assenti invece sulle coste adriatiche. Neve sull'Appennino settentrionale solo dai 1800 metri. Al Sud nubi e piogge intermittenti già al mattino in Campania. In Sardegna nuvoloso con qualche debole pioggia sulle aree settentrionali, ma tendenza a schiarite. Venti tesi meridionali. Temperature in lieve aumento al Centro-Sud.

Anche giovedì persisteranno addensamenti e un po' di neve sulle Alpi centro-occidentali. Miglioramento invece sul resto del Nord Italia con parziali schiarite in arrivo. Rovesci intermittenti sono attesi dalla Toscana all'alta Calabria tirrenica, localmente intensi sulle zone interne, con schiarite sul versante adriatico così come su quello ionico. Nubi e piovaschi sul versante occidentale della Sardegna, più soleggiato in Sicilia. Temperature in aumento con clima mite al Centro-Sud. Venti tesi o forti da ovest-sudovest.