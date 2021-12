Domenica con l'allerta maltempo poi cambia tutto

Previsto maltempo anche per la giornata di domani, domenica 12 dicembre 2021, ma poi finalmente arriva il sole. Per la giornata di domani è stata diramata allerta gialla in nove regioni italiane: Umbria, Abruzzo, Marche, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia. Piogge, venti di burrasca e mareggiate persisteranno al sud per poi lasciare il campo all'alta pressione. In arrivo da lunedì 13 dicembre un anticiclone che porterà sole sull'Italia forse fino a Natale.

Secondo gli esperti di 3BMeteo "potrebbe trattarsi di un anticiclone piuttosto longevo, persistente sull'Europa centrale e sull'Italia per gran parte della settimana. Solo tra la fine della settimana e l'inizio di quella successiva qualcosa potrebbe iniziare a cambiare per il possibile ingresso di correnti fredde in discesa dalle latitudini settentrionali verso il Centro del Continente, anche se dalle conseguenze ancora da valutare".