Fine di giugno col maltempo: le regioni alle prese con i temporali e quelle col caldo torrido

Fine di giugno ancora segnata dal maltempo. Il meteo continua a offrire un quadro anomalo per la stagione. Gli esperti di 3bmeteo spiegano che "il vortice di bassa pressione che si è insediato sul Tirreno settentrionale resterà intrappolato in quella posizione fino alla giornata di mercoledì". Questo significa temporali, localmente di forte intensità in particolare al Nord ma localmente anche al Centro. Soltanto tra giovedì e venerdì avremo tempo più soleggiato. Situazione diversa al Sud, che resta al caldo e al sole. Cosa ci aspetta.

Danni per il maltempo al Nord

Il Nord continua a fare i conti col maltempo. Già nelle scorse ore la pioggia ha causato disagi in diverse zone. Un violento nubifragio si è abbattuto nel pomeriggio del 24 giugno sul Maceratese causando allagamenti e disagi in particolare a Tolentino. A causa delle piogge una frana ha interessato la strada comunale che collega il centro del comune di Torriglia alla frazione di Pentema, nell'entroterra genovese.

Allagamenti anche a Pavullo, nell'Appennino Modenese: il torrente Rio Bago ha esondato e l'acqua ha invaso le strade del centro. Nella zona ci sono state anche diverse frane, come sulla strada fondovalle in zona Marano. In totale nel Modenese ci sono stati una cinquantina di interventi dei vigili del fuoco.

+++aggiornamento maltempo+++



SP4 Fondovalle Panaro: Una frana ha completamente ostruito la Fondovalle alla progr. Km 16+300 località Grottoni, in Comune di Pavullo. La strada è chiusa dalle 23.30 e per tutta la notte mentre le macchine operatrici tentano di riaprire. pic.twitter.com/caJGhTEroG — Provincia di Modena (@provinciamodena) June 24, 2024

Le previsioni meteo per oggi martedì 25 giugno

Ancora oggi, 25 giugno, al Nord sarà la pioggia a scandire la giornata. La situazione migliorerà solo in serata. Al Centro si attendono piogge e temporali intermittenti intervallati da schiarite, localmente anche ampie. Al Sud variabilità con possibilità di piovaschi, ma a carattere isolato.

La giornata di oggi si annuncia particolare a Palermo. La Protezione civile regionale siciliana ha pubblicato due avvisi che riguardano la città, validi entrambi fino alle ore 24 di oggi: uno per il rischio meteo idrogeologico e idraulico per temporali (livello di allerta classificato come giallo con precipitazioni "da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale"), l'altro per rischio incendi e ondate di calore (livello di allerta classificato come arancione, "con temperatura massima percepita 30°C").

Le previsioni meteo per domani mercoledì 26 giugno

Anche mercoledì 26 giugno la pioggia resta la nota dominante al Nord. Maggiore instabilità al pomeriggio con rovesci e temporali più diffusi e localmente intensi in attenuazione serale. Al Centro meteo variabile con ampie schiarite al mattino, pomeriggio con numerosi temporali a carattere sparso più probabili tra le zone interne delle regioni tirreniche e l'Adriatico. Sud soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche temporale sulla dorsale appenninica peninsulare, più sole sulle Isole.

Le previsioni meteo per giovedì 27 giugno

Da giovedì finalmente anche il Nord avrà una giornata soleggiata, con qualche eccezione nel pomeriggio delle zone alpine e prealpine centro orientali dove sarà possibile la formazione di qualche temporale. In serata migliora ovunque. Centro, nel complesso soleggiato con un po' di variabilità diurna. Sud soleggiato con qualche sporadico piovasco pomeridiano lungo l'Appennino. Temperature in ulteriore lieve aumento.