Meteo, tempo ancora instabile ma con temperature in rialzo

Il mese di Aprile continua sotto il segno dell’instabilità. L’aria gelida di questi giorni lascerà il posto a quella calda proveniente dal nord Africa, ma dopo questa breve pausa primaverile torneranno le piogge.

Secondo gli esperti di 3bMeteo, l’anticiclone caldo porterà temperature in rialzo soprattutto nelle regioni del Centro e del Sud, con valori di 24/25°C. Sulle regioni settentrionali da martedì si registrerà qualche primo addensamento ma piogge e temporali arriveranno solo nella seconda parte del mercoledì, entro sera. L'instabilità interesserà anche le regioni centrali, ma non prima di giovedì, per poi scivolare anche al Sud.

Le previsioni per martedì 11 aprile 2023

Nuvoloso al Nord ma con temperature miti fino ai 22°C mentre sulle regioni centrali il cielo sarà parzialmente nuvoloso per quasi tutta la giornata. Sole al Sud con il cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. "Non sono previsti fenomeni e scenari meteo-idro significativi ai fini di protezione civile sul nostro territorio", si legge nel Bollettino della Protezione civile del 10 aprile 2023.

