Dall'inverno alla primavera e ritorno: ciclone sull'Italia poi nebbia, neve e aria artica

È iniziata una settimana che dal lato meteorologico ci porterà prima a un clima mite per poi riportarci ad un clima tipicamente invernale e contraddistinto da un freddo artico. In particolare fino a mercoledì l'Italia sarà interessata da una parziale rimonta anticiclonica subtropicale che porterà temperature sopra la media del periodo e clima a tratti soleggiato. Purtroppo l'arrivo dell'anticiclone nel periodo invernale è sempre foriero di nebbie, soprattutto in pianura padana e nelle valli interne del centro Italia: qui sono in arrivo giorni con nuvolosità a bassa quota e deboli pioviggini, specialmente sui versanti tirrenici. Tra mercoledì e venerdì il dominio dell'anticiclone subtropicale sarà spezzato da una saccatura nord-atlantica che porterà maltempo da nord a sud ed un primo calo termico generalizzato. Poi nel prossimo fine settimana correnti artiche di origine polare arriveranno da Est e porteranno un calo delle temperature pià drastico a partire dalle regioni adriatiche. In tal senso potremmo avere anche nevicate a quote basse su Abruzzo e Molise, e forse anche sulla Puglia. Ma andiamo per gradi.

Dal 13 dicembre il super anticiclone proveniente dall'Atlantico costringerà le correnti fredde di matrice artica a compiere una traslazione verso sudest con un interessamento più diretto dell'area balcanica e dell'Europa orientale in genere ma anche dell'Italia centro meridionale. Come sempre accade con le correnti orientali le regioni che dovrebbero restare più esposte all'instabilità saranno quelle adriatiche e dell'estremo Sud. Qui sono attesi dei rovesci che a causa delle temperature più basse potranno essere nevosi lungo la dorsale appenninica centrale fino a quote di medio o bassa collina. L'aria fredda inizierà ad affluire nella giornata di venerdì e dovrebbe raggiungere il suo culmine in quella di sabato allontanandosi poi progressivamente dalle regioni centrali domenica. Resterebbero fuori dall'instabilità le regioni settentrionali, quelle centrali tirreniche fino alla Campania e anche la Sardegna. Qui soprattutto da domenica potrebbe incominciare a farsi sentire già il respiro più mite dell'anticiclone delle Azzorre che andrà poi a caratterizzare la prima parte della settimana precedente il Natale.

From winter to spring in one week.

Unseasonably mild weather is expected across central and northern Europe from Friday. At the same time, a short cold-snap will hit southeastern Europe and northern Africa. pic.twitter.com/cik96Wxtg1 — Giulio Betti (@Giulio_Firenze) December 11, 2023

Che tempo farà a Natale

Tutti i modelli matematici concordano nel prevedere l'arrivo di una gigantesca massa d'aria mite che invaderà mezza Europa portando caldo anomalo. L'inverno subirà dunque una battuta di arresto proprio a ridosso del Natale con temperature che saliranno ben oltre la media del periodo soprattutto in Montagna. Si stima che gli zeri termici potrebbero superare anche i 3000/3200m di quota con una conseguente forte instabilità del manto nevoso e rischio valanghe sulle Alpi. Sulle pianure la faranno da padrone foschie, nebbie e inversioni termiche. Ma quanto durerà? La situazione diventa incerta a ridosso del Natale ed è troppo presto per ipotizzare uno scenario oltre il 18 dicembre.