Allerta arancione oggi per temporali e caldo record per tutta la settimana: le previsioni meteo

Italia spaccata in due: una parte bersagliata da pioggia torrenziale e un'altra alle prese con un caldo soffocante. La settimana del 10 giugno sul fronte meteo è caratterizzata dalla coesistenza di fenomeni opposti.

Al Nord, l'anticiclone cede il passo a correnti instabili per diversi giorni. Sono previsti temporali anche forti, con possibili grandinate e scatta l'allerta meteo. Gli esperti di 3bemeto spiegano però che l'instabilità toccherà però anche il Centro Italia, coinvolgendo soprattutto le aree interne e appenniniche. Nel Mezzogiorno caldo torrido e niente pioggia con la siccità che torna a essere un problema grosso.

Le regioni con l'allerta meteo oggi 10 giugno 2024

Per oggi, 10 giugno, la Protezione civile ha diramato l'allerta meteo arancione sulla Lombardia, gialla su Veneto, Toscana e Trentino Alto Adige.

A Milano i tradizionale concerto della Filarmonica della Scala in piazza Duomo che è stato cancellato causa maltempo. Le province maggiormente colpite dal maltempo sono però Brescia e Cremona, dove si sono verificati numerosi allagamenti. Le squadre dei vigili del fuoco sono state mobilitate in tutto il territorio per affrontare le situazioni di emergenza. In supporto ai colleghi lombardi, sono giunte anche sei squadre di vigili del fuoco dall'Emilia Romagna.

Dove scoppia l'estate con picchi di 38 gradi

Al Sud Italia, invece, l'anticiclone africano continua a dominare e lo scenario è estivo. Le temperature che potranno raggiungere i 36-38°C, specialmente nelle aree interne della Sicilia e della Calabria. Solo nella seconda parte della settimana è possibile un calo delle temperature anche in queste zone seppur temporaneo.