Arriva un nuovo vortice freddo con temporali e neve

Ancora giornate con meteo instabile e pioggia. Una nuova perturbazione sta per arrivare sull'Italia, colpendo prima le regioni settentrionali mentre sul resto dello Stivale il tempo sarà più stabile con nubi medio-alte e stratificate scorre sulle regioni del Centro-Nord, compattandosi soprattutto sulla Val Padana. Queste le previsioni degli esperti di 3bmeteo per le prossime ore. In serata sono attese piogge dal Piemonte al Veneto, in estensione fino alle pianure centro-settentrionali di Piemonte e Lombardia, in ulteriore intensificazione nella notte successiva e in propagazione al Nordest, Liguria e centro-ovest Emilia. Nella notte fenomeni già in attenuazione in Piemonte. Limite neve sulle Alpi in calo fino a 1600/1800 metri in serata con possibili locali temporali sui settori occidentali, ulteriore abbassamento del limite delle nevicate nella notte successiva.

Al Centro nuvoloso sulla Toscana centro-settentrionale con qualche locale debole pioggia in mattinata, in esaurimento in giornata con tendenza a maggiori aperture. Altrove condizioni di stabilità con cielo generalmente poco nuvoloso. Al Sud e in Sardegna tempo stabile, pur con locali addensamenti su Campania e Calabria. Venti in rinforzo tra sudovest e sud-sudest. Temperature in aumento al Centro-Sud.

Giovedì e venerdì saranno all'insegna di rovesci, temporali e grandinate con temperature in calo.