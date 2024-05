Dove arrivano forti temporali oggi e domani

In questo finale di maggio il primo assaggio d'estate è destinato ad essere interrotto da un'ondata di maltempo. Causa un vortice che dal mare del Nord porterà instabilità e rovesci soprattutto sul Nord Italia. I temporali acquisiranno intensità divenendo a tratti forti tra le giornate di giovedì 30 e venerdì 31 maggio. Meglio in altre zone dello Stivale, che continueranno a godere dell'anticiclone mediterraneo, anche se non sono esclusi disturbi locali soprattutto nelle ore pomeridiane e nelle zone più interne. Di seguito le previsioni meteo nel dettaglio per giovedì 30 e venerdì 31 maggio e le zone più colpite dalle precipitazioni in arrivo.

Previsioni giovedì 30 maggio 2024

Nelle regioni settentrionali le piogge si intensificheranno già dal mattino su Lombardia e Triveneto. I fenomeni temporaleschi nel pomeriggio si estenderanno dalle zone alpine e prealpine verso la pianura, fino all'Emilia Romagna in serata. L'instabilità anche al Nordovesti: temporali attesi in Piemonte e possibili grandinate e nubifragi sulle aree pedemontane e le pianure centro-orientali.

Anche al Centro l'instabilità è in aumento sulle regioni adriatiche: rovesci e temporali pomeridiani nelle Marche, fenomeni più isolati nel pomeriggio sulle zone interne della Toscana e dell'Umbria. Più soleggiato il Tirreno. Al Sud è prevista variabilità nel pomeriggio nell'area appenninica e sul Salento, con brevi rovesci che si attenueranno però in serata. Più soleggiato altrove. Temperature in calo al Nord, in aumento al Sud.

Venerdì 31 maggio 2024

Anche per la giornata di venerdì 31 maggio le proiezioni di 3bmeteo.it mostrano un'instabilità su buona parte del Centro-nord. In Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna sono previsti rovesci e temporali anche accompagnati da locali grandinate, nubifragi e colpi di vento fin dalle prime ore della giornata. Fenomeni in attenuazione ad eccezione del Friuli, dove le precipitazioni persisteranno. Un po' meglio al Nordovest, con una situazione di variabilità con qualche rovescio al mattino ma con tendenza a schiarite.

Al Centro si avranno parziali schiarite e alcuni addensamenti sull'Appennino e medio-basso Lazio, dove si avranno piovaschi di scarsa intensità. In Pioggia e rovesci anche sulla Toscana, più sereno sulle restanti aree del Centro. Nubi e qualche pioggia anche al Sud, specialmente al mattino in Campania. Nel corso della giornata di venerdì si vedranno ampie schiarite. Temperature ancora in diminuzione al Nord e sull'alto Tirreno, in aumento all'estremo Sud.