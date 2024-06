Temporali ma anche grande caldo: le regioni con l'allerta pioggia e quelle a secco

Ancora qualche ora di pioggia e instabilità per poi passare al sole e al caldo (ma non ovunque). Ci aspetta un meteo altalenante da oggi, 13 giugno, al weekend. Vediamo nel dettaglio cosa succede.

Le previsioni meteo di oggi, 13 giugno 2024

Per la giornata di oggi, giovedì 13 giugno 2024, su alcune regioni c'è ancora l'allerta maltempo della Protezione civile. Il livello di rischio è arancione sulla Lombardia, giallo su Trentino Alto Adige, Veneto, Abruzzo, Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria e Piemonte.

Nelle scorse ore una tromba d'aria a Merlara (Rovigo) ha scoperchiato diverse abitazioni e sono state decine le chiamate ai vigli del fuoco. Disagi per il maltempo anche in provincia di Pavia, Mantova, Bologna.

Le previsioni meteo per il weekend

Secondo gli esperti di 3bmeteo, nelle prossime ore il Nord e il Centro restano a rischio pioggia. Al Sud qualche pioggia possibile su Sicilia e Calabria, con tendenza a schiarite.

Per sabato 15 giugno si prevede instabilità fin dal mattino su Valle d'Aosta e alto Piemonte con possibilità di rovesci e locali temporali, ampie aperture altrove. Centro e Sud al sole con qualche velatura o stratificazione anche compatta in Sardegna. Temperature in nuovo aumento con venti deboli o moderati di scirocco. Domenica torna il sole anche al Nord. Solo tra pomeriggio e sera sarà possibile qualche temporale, ma in forma isolata sui settori alpini e prealpini. Più soleggiato su pianure e litorali. Al Centro, nubi sparse e schiarite. Sud con "disturbi nuvolosi medio alti" e temperature in ulteriore aumento.