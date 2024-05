Fine di maggio all'insegna di pioggia e temporali, le regioni a rischio maltempo

Anche la fine di maggio sarà segnata dal maltempo. Sul fronte meteo si annunciano ancora temporali per una perturbazione associata a un vortice sul Regno Unito. Vediamo quali sono le tendenze per la settimana del 27 maggio.

Le previsioni meteo di lunedì 27 maggio

Come spiegano gli esperti di 3bmeteo, già da lunedì 27 maggio il maltempo tocca l'Italia settentrionale portando piogge e temporali, anche forti da ovest a est entro fine giornata. Situazione migliore al Centro e al Sud, che dovrebbero restare all'asciutto. Le temperature diminuiranno al Nord.

Le previsioni meteo per martedì 28 maggio

Nella giornata di martedì ancora pioggia sull'Italia nord orientale con temporali localmente forti al mattino ma poi via via più isolati seppur ancora possibili fino al tardo pomeriggio o le prime ore della sera. Qualche temporale interesserà anche il Centro e il Sud ma saranno temporali pomeridiani. Temperature saranno in lieve e contenuto aumento al Nord, in lieve calo altrove.

Le previsioni meteo per mercoledì 29 maggio

Il quadro dovrebbe migliorare nella giornata di mercoledì. Al mattino dovrebbe prevalere il sole salvo qualche addensamento lungo l'Adriatico. Nel pomeriggio potrà esserci qualche temporale ma in forma isolata al Nordovest e lungo l'Appennino centro meridionale. Le temperature non dovrebbero subire variazioni significative.