In arrivo ondata di calore con picchi fino a 40°: le città più calde fino a venerdì 21

L'anticiclone africano già soprannominato "Minosse" porterà nei prossimi giorni un'ondata di calore intensa, con temperature fino ai 40 gradi, umidità e caldo anche nelle ore notturne. Già a partire da martedì 18 giugno, e poi in modo più deciso da mercoledì 19, gran parte dell'Italia sarà nella morsa del caldo.

Le giornate bollenti saranno mercoledì, giovedì e venerdì, poi l'anticiclone lascerà gradualmente spazio all'ingresso di aria più fresca di provenienza atlantica, che in alcune aree potrà portare anche forti temporali. Di seguito le aree più bollenti e le città da bollino rosso per i prossimi giorni.

Previsioni mercoledì 19 giugno

In generale, le zone più afose saranno l'area tirrenica, il medio Adriatico e tutta la Pianura Padana, ma molto dipenderà anche dalle condizioni microclimatiche locali. Nella giornata di mercoledì 19 giugno picchi di 40-41 C° saranno possibili in Sardegna e Puglia, 38-39°C in Sicilia, Campania e Calabria, ma anche nell'entroterra del medio Adriatico. Temperature di qualche grado sotto, ma con condizioni più afose, in Valpadana e nell'entroterra costiero toscano.

Concentrandosi sulle singole città, le temperature più alte sono previste a Firenze, Roma, Bari e Palermo. Condizioni molto afose anche a Milano, Bolzano, Pescara.

Giovedì 20 giugno

Giovedì 20 assisteremo a un ulteriore aumento delle temperature al Sud e al Centro, in particolare sulle regioni tirreniche. Picchi di 40 gradi potranno essere registrati su Lazio, Campania, Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata. Un lieve calo è atteso invece sul medio-alto Adriatico, ma il sollievo sarà impercettibile, dal momento che aumenteranno le condizioni di afosità (legate al tasso di umidità nell'aria). Aumenta il numero delle città con temperature bollenti: Bologna, Bolzano, Genova, Firenze, Roma, Pescara, Perugia, Napoli, Bari, Cagliari e Palermo. Afa intensa a Milano e Venezia.

Venerdì 21 giugno

Per venerdì 21 le proiezioni di 3B Meteo mostrano un lieve calo delle temperature in Sardegna, mentre altrove continueranno a crescere: punte di 40 grafi sono attese tra Marche e Abruzzo; in Puglia la colonnina di mercurio potrebbe schizzare ancor più su. Previsto inoltre un aumento dell'afa lungo tutta l'area tirrenica, con Firenze, Roma, Pescara, Perugia, Bari, Cagliari e Palermo ancora tra i centri più torridi.

Caratteristica di questa ondata di calore saranno le notti, anch'esse piuttosto calde. In alcune città come Bologna, Firenze, Roma e Bari, le temperature si potrebbero attestare tra i 28 e i 30 gradi anche dopo la mezzanotte, e anche altrove difficilmente scenderanno sotto i 20 °C, negando il refrigerio che solitamente contraddistingue le ore serali. Le temperature elevate preoccupano anche nelle zone di montagna, con 30-32 gradi fino ai mille metri sull'Appennino.

Un primo calo termico arriverà sabato 22 giugno ma solo sulle regioni settentrionali, mentre al Centro e al Sud l'ondata di calore inizierà a perdere di intensità domenica 23.