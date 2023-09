Un uragano mediterraneo colpirà l'Italia

Tra giovedì e venerdì potrebbe formarsi sul Mar Ionio meridionale un uragano mediterraneo: il mare caldissimo, con acqua a 28 gradi, fornirà calore ed umidità al ciclone che sta già portando pesanti alluvioni in Grecia. La traiettoria di questo MEDIterranean hurriCANE è prevista a Sud-Est dell'Italia, con l'occhio che potrebbe sfiorare Malta e dirigersi verso il Mar Libico: come sempre, però, con questi cicloni che acquistano energia dal mare, la traiettoria non è mai molto certa.

Il ciclone capovolgerà l'Italia: le previsioni per le prossime ore indicano un nuovo rialzo sensibile delle temperature al Centro-Nord, settore che vivrà una lunga fase estiva, calda e soleggiata almeno fino a metà mese. Le regioni del Sud Italia dovranno invece prepararsi a rovesci intensi, venti forti e locali mareggiate. Da giovedì a venerdì mattina è prevista poi un'ulteriore intensificazione dei fenomeni tra Calabria ionica e Sicilia orientale.

Il Medicane è pericoloso?

Con le proiezioni attuali il violento ciclone - con venti ad oltre 180 chilometri orari ed onde di 10 metri - dovrebbe dirigersi verso le coste della Libia lasciando le regioni Italiane sgombre da precipitazioni per il weekend.

Non si avranno quindi in Italia le precipitazioni estreme che hanno invece colpito la Grecia dove la depressione scesa dai Balcani si è progressivamente intensificata nel tratto di mare compreso tra lo Ionio meridionale e il Mar Libico risucchiando vapore dalle calde acque superficiali del mare. Una condizione che ha determinato una paurosa insistenza delle precipitazioni su gran parte della Grecia orientale e nord orientale. I quantitativi di pioggia caduta nelle 48 ore hanno toccato media di punte locali di 600/700 millimetri (oltre mezzo metro) su un territorio prevalentemente collinare e montagnoso: praticamente la pioggia in un intero anno caduta in due giorni originando alluvioni e frane di fango. Gli sfollati e i senzatetto sono migliaia.

Le previsioni per i prossimi giorni

Medicane a parte che potrà lambire le estreme regioni meridionali dell'Italia con venti di Grecale e mareggiate, continuerà ad aumentare il gradiente termico su gran parte della penisola con l'anticiclone africano che interesserà via via maggiormente le nostre regioni. Le temperature continueranno ad aumentare fino alla fine della settimana. I valori risulteranno diffusamente superiori alle medie del periodo e nel weekend si potranno registrare massime intorno a 30/31°C al Nord, 32/34°C sulle centrali tirreniche, fino a 34/36°C sulle zone interne della Sardegna.