L'autunno arriva all'improvviso, temperature giù anche di 15 gradi: ecco dove

E infine arrivò l'autunno. Le previsioni meteo per il prossimo week end del 14-15 ottobre ci dicono che sarà l'inizio di una fase piovosa per l'Italia, da Nord a Sud, con un consistente calo delle temperature, anche sotto la media del periodo. Come riporta 3bMeteo l'evoluzione sarà complessa ma è possibile descriverla in due passaggi fondamentali.

Nel weekend 13-15 ottobre primi segnali di autunno

Nella prima fase di abbandono dell'estate 2023 un vortice di aria fredda alimentato da correnti polari groenlandesi scivolerà dal Nord Europa verso Sud, portando sull'Italia aria fredda. In una seconda fase, a inizio settimana, queste correnti stimoleranno l'arrivo del freddo sull'Italia centro settentrionale.

Arriverà così il maltempo, con piogge e rovesci insistenti e localmente a sfondo temporalesco e a carattere di nubifragio. Al momento sembra che le regioni più interessate dai fenomeni siano quelle centro settentrionali ma anche una parte del Sud potrebbe risentirne, soprattutto Campania, Molise e Puglia. Non una vera e propria perturbazione quindi ma una linea di convergenza semi stazionaria che potrebbe insistere per diversi giorni.

Venerdì 13 ottobre ancora poche novità ma il cielo non sarà sereno ovunque. Al nord avremo una nuvolosità irregolare sui settori Alpini/Prealpini e pedemontani, localmente anche sulle alte pianure e naturalmente in Liguria con qualche goccia di pioggia. Al Centro e al Sud eccetto le foschie e i locali banchi di nebbia del mattino sulle pianure e nelle valli, sole per tutta la giornata. Le temperature saranno leggermente inferiori a quelle di questi ultimi giorni ma ancora ovunque sopra media e con punte di 28°C al Centro-Nord e fino a 30°C al Sud con punte anche superiori in Sardegna.

Sabato 14 ottobre il progressivo avvicinamento del fronte porterà nubi più consistenti su Alpi/Prealpi e Liguria con qualche acquazzone, specie dal pomeriggio. Tra la sera e la notte piogge e temporali anche intensi potrebbero interessare la Liguria e il Triveneto, piogge interesserebbero anche la Lombardia e l'Emilia. Sul resto della Penisola tempo ancora soleggiato ma con nubi in aumento sull'alta Toscana e rovesci o temporali verso sera.

Domenica 15 ottobre il fronte continuerebbe la sua marcia verso est portando dei rovesci sulle regioni centrali tirreniche e forse la Campania da un lato e tra bassa Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Friuli dall'altro. Rovesci che potrebbero risultare a sfondo temporalesco ed essere anche intensi. Altrove non sono previste piogge significative. Le temperature scenderebbero di qualche punto al Centro Nord ma non abbastanza da rientrare nella media.

Le temperature crollano

Una frazione dell'aria fredda associata alla saccatura polare riuscirà a infiltrarsi anche sull'Italia settentrionale e causerà un sensibile calo delle temperature, anche nell'ordine di 15°C in meno rispetto agli ultimi giorni.

3BMeteo fa notare che da martedì 17 ottobre prossimo i valori massimi al Nord potrebbero non riuscire ad andare oltre i 15/16°C. L'estate è finita, benvenuto autunno 2023.

