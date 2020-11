Piogge e nubifragi su mezza Italia nel fine settimana

Temperature in picchiata: da sabato intensi venti di Scirocco poi arriverà la Bora e il Grecale. E da lunedì prevista neve anche in collina

Il bel tempo ha le ore contante: il prossimo weekend sarà caratterizzato da un vortice ciclonico che scatenerà un'ondata di piogge e nubifragi su mezza Italia.

Da sabato intensi venti di Scirocco soffieranno sul Mar Tirreno, sullo Ionio e sul medio e basso Adriatico. Il maltempo più intenso è previsto sulla Sardegna dove sono previsti nubifragi diffusi. Precipitazioni abbondanti attese anche in Sicilia e Calabria. Pioggia attesa anche in Liguria mentre in Piemonte si potrà tramutare in neve al di sopra dei 1500 metri di altitudine.

Le previsioni meteo per il weekend

Domenica il maltempo si sposterà su Basilicata e Puglia per poi risalire sul versante adriatico centrale e fin sull'Emilia Romagna. Nel frattempo cominceranno ad affluire venti più freddi di Bora al Nordest e di Grecale al Nordovest.

Nel dettaglio: oggi, al nord: cielo poco nuvoloso salvo locali nebbie. Al centro: a tratti nuvoloso. Al sud: più nubi in Sicilia. Domani possibili nebbie in pianura al Nord, si copre in Liguria. Peggiora sulla Sardegna meridionale e anche su coste toscane e laziali.

Sabato 28 novembre attese piogge su Liguria e Piemonte, asciutto altrove. Intenso maltempo in Sardegna, venti tesi di Scirocco. Peggioramento su Sicilia e Calabria. Domenica 29 novembre maltempo al Sud e regioni adriatiche centrali, entrano i venti di Bora e Grecale.

Da lunedì prevista neve anche in collina

Da lunedì comincerà ad affluire aria via via più fredda che oltre a provocare una diminuzione delle temperature di 5-7°C, favorirà con l'ingresso di una nuova perturbazione dal Nord Europa che raggiungerà l'Italia colpendo soprattutto le regioni centrali dove sono attese copiose nevicate fin sopra i 500 metri.