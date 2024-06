Italia divisa tra temperature record e temporali: le città con l'allerta caldo e quelle a rischio maltempo

Una prima "fiammata" di caldo estivo e poi ancora maltempo. Questo il quadro delle previsioni meteo per i prossimi giorni: nel weekend torna l'allerta per ondate di calore, poi in alcune aree tutto è destinato a cambiare con temporali anche violenti e rischio di grandine.

Le città con l'allerta per il caldo

Sabato 8 giugno l'anticiclone africano porta condizioni estive da Nord a Sud. Sarà una giornata con l'allerta per il caldo in sei città. Parliamo di allerta gialla (condizioni meteorologiche che non comportano un rischio per la salute della popolazione) a Roma, Bologna, Campobasso, Frosinone, Latina e Perugia.

Il ministero della Salute suggerisce di "prendersi cura di parenti o vicini di casa anziani che vivono soli" e di segnalare "ai servizi socio-sanitari eventuali situazioni che necessitano di un intervento".

Come spiegano gli esperti di 3bmeteo, già domenica però assisteremo a un graduale peggioramento delle condizioni meteo e l'Italia sarà spaccata in due. Al Nord saranno possibili rovesci e temporali. Occhi puntati su Piemonte e Lombardia per locali grandinate e nubifragi. "Piogge e rovesci - spiegano - raggiungeranno nel corso della serata anche Emilia, Triveneto e Toscana, mentre sul resto d'Italia proseguirà la fase anticiclonica con tempo stabile. Le temperature subiranno un calo al Nordovest, in Sardegna e Toscana, non subiranno ancora variazioni di rilievo al Nordest e sulle altre regioni centrali, mentre riusciranno a salire di qualche grado al Sud. Si potranno raggiungere punte di 37/39°C su Tavoliere delle Puglia, Materano, Cosentino e Catanese interno".

Ancora una volta l'incontro tra correnti più fredde del Nord Europa e il caldo estremo in risalita dall'Africa porta con sé il rischio di eventi meteo estremi. Bisognerà aspettare ancora qualche giorno per capire le tendenze meteo della prossima settimana.