Sarà un weekend quasi invernale: le previsioni per sabato 20 e domenica 21 aprile

Le correnti provenienti dal Nord Europa sono arrivate in Italia: il caldo sole dei giorni scorsi lascia spazio al freddo, ai temporali e anche alla neve. I prossimi giorni, incluso il weekend del 20 e 21 aprile, saranno insomma invernali.

Torna il freddo

Come spiegano gli esperti di 3bmeteo, meritano attenzione le temperature minime che sono molto basse per il periodo. Già in queste ore al Nord si segnalano valori di 3°C a Bolzano, 4°C ad Aosta, ma in aperta campagna tra Cuneese e Astigiano si sono localmente raggiunti gli 0°C. Punte di 2°C sulla pianura emiliana in provincia di Parma. Spicca il valore della Capanna Regina Margherita sul Monte Rosa a 4560m con -26,2°C. Molto fresco anche al Centro con 3°C a Frosinone e 4°C ad Arezzo, mentre per il Sud si segnalano 6°C a Foggia e Matera.

Le previsioni per sabato 20 e domenica 21 aprile

Il weekend sarà quindi al freddo con anche possibili nevicate sull'Appennino Centrale oltre i 1000 metri. Per la giornata di sabato sono attese precipitazioni soprattutto al Nord-Est e al Centro. Il fronte del maltempo andrà spostandosi verso Sud dove il peggioramento è atteso in serata.

Per domenica 21 aprile è attesa una pioggia debole sulle pianure emiliane. Precipitazioni di maggiore intensità potranno colpire il Centro e le nubi veleranno il cielo al Sud. Prevista anche una nuova diminuzione delle temperature con l'esclusione delle isole maggiori che vedranno valori più in linea col periodo.