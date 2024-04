Verso un brusco choc meteo: tornano sole e caldo (ma non ovunque)

Se quella di oggi, 25 aprile, è una giornata all'insegna di un meteo instabile la situazione è destinata a cambiare nel weekend. Oggi infatti ampie zona d'Italia saranno alle prese con nubi, pioggia e perfino la neve. Già da domani venerdì 26 aprile però le temperature iniziano a risalire e il quadro invernale degli ultimi giorni cede il passo a scenari estivi.

Gli esperti di 3bmeteo, spiegano che a partire da venerdì "l'afflusso artico andrà attenuandosi, fino a interrompersi nell'ultimo weekend di aprile. Al suo posto entrerà in gioco una circolazione completamente diversa, caratterizzata da una parte dall'approfondimento di una saccatura atlantica verso la Penisola Iberica, dall'altra dalla rimonta di un campo anticiclonico afro-mediterraneo verso l'Italia e i Balcani".

Il tempo andrà stabilizzandosi al Centro-Sud e le temperature aumenteranno. Al Nord invece, e in particolare al Nordovest, si avvertiranno i disturbi provenienti dalla saccatura atlantica.

Le previsioni meteo per venerdì 26 aprile

Secondo 3bmeteo nella giornata di venerdì 26 aprile al Nord sono attese iniziali schiarite salvo addensamenti e primi piovaschi al Nordovest con piogge e rovesci su Liguria e Piemonte, in estensione alla Lombardia ed entro sera a Emilia e ovest Veneto, seppur in generale attenuazione. Spruzzate di neve sulle Alpi occidentali dai 1200/1500 metri.

Al Centro parziali schiarite al mattino salvo addensamenti su alta Toscana e Marche; poi nubi in generale aumento dal pomeriggio con qualche rovescio sulle zone interne, in locale sconfinamento entro sera alla costa marchigiana e in esaurimento successivo. Limite neve sui 1800 metri.

Al Sud addensamenti irregolari e qualche pioggia in Campania. In Sardegna poche nubi al mattino, pomeriggio-sera con un po' di variabilità sulle zone interne. Temperature in aumento.

Le previsioni meteo di sabato 27 aprile

Per sabato 27 aprile ancora nubi al Nord con rovesci già al mattino in Liguria; peggiora dal pomeriggio con rovesci anche in Piemonte e Lombardia. Iniziali schiarite su Triveneto ed Emilia Romagna ma con nubi in aumento in giornata e qualche pioggia in arrivo su Trentino, alto Veneto e Friuli VG. Deboli nevicate sulle Alpi centro-occidentali dai 1300/1500m. Al Centro qualche pioggia al mattino sull'alta Toscana e altrove tempo più asciutto con spazi di sereno anche ampi sul versante adriatico. Al Sud tempo stabile e in prevalenza soleggiato. Temperature in aumento, massime fino a 22/23°C su Campania, Puglia e Sicilia, superiori in Sardegna.

Le previsioni meteo di domenica 28 aprile

La giornata di domenica 28 aprile vedrà ancora una volta un'Italia in due. Nord con nubi e rovesci sparsi, mentre Centro e Sud godranno di tempo stabile e generalmente soleggiato. Temperature in ulteriore aumento, massime fino a 24/25°C su regioni centro-meridionali tirreniche, Sicilia e Puglia, anche superiori in Sardegna.