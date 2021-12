Meteo, che tempo fa fino a Santo Stefano: le nuove previsioni

Le previsioni del tempo per il Natale e il Santo Stefano del 2021 non regaleranno gioia perchè, se da una parte possiamo dimenticarci la neve, dall’altra non saranno neppure delle festività all’insegna del bel tempo perchè sono in arrivo perturbazioni con pioggia e vento, seppur senza un crollo delle temperature. Come spiegano anche gli esperti di 3BMeteo, già entro la Vigilia di Natale, arrivano deboli piogge su parte del Nord e delle regioni tirreniche. Situazione destinata a peggiorare con il passare dei giorni. Il tempo è destinato quindi a peggiorare su parte d’Italia per il passaggio di una serie di perturbazioni. Vediamo nel dettaglio le giornate di Natale e Santo Stefano.

Le previsioni per Natale

La perturbazione in transito su parte d'Italia coinvolgerà soprattutto le regioni centro-settentrionali tirreniche, Sardegna e tratti della Val Padana: piogge e rovesci più frequenti su Spezzino, alta Toscana e basso Friuli. Piogge anche in Piemonte e Lombardia centro-meridionale, ovest Emilia e Triveneto. In giornata le piogge arriveranno anche al Centro su Umbria, Marche e Abruzzo, con qualche pioggia anche in Campania, Molise e alta Puglia.

Le previsioni per Santo Stefano

La perturbazione di Natale lascerà l’Italia, ma ne arriverà un’altra con piogge e dei rovesci su Levante Ligure, Emilia Romagna, Lombardia sudorientale, basso Veneto, Friuli VG, Sardegna e settore tirrenico centro-settentrionale, più intensi tra Toscana, Lazio, Umbria e alta Campania. Qualche pioggia in arrivo in giornata anche su Abruzzo, Molise e alta Puglia.

Niente Neve

Nella prima parte della giornata di Natale qualche pioggia o rovescio anche su ovest Alpi potrà diventare neve ma solo sopra i 1.400 metri. A Santo Stefano qualche debole nevicata si potrà vedere sulle Prealpi a partire dai mille metri e sull'Appennino Tosco-Emiliano dai 1.800 metri. A parte questo, resterà un Natale senza neve in tutta Italia.