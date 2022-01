Meteo, sarà un'Epifania "coi fiocchi": ecco dove nevicherà (anche in collina)

Sarà un giorno della Befana con pioggia e neve per gli abitanti delle regioni centrali, mentre al nord il cielo sarà sereno. Secondo gli esperti di 3BMeteo, la perturbazione che in queste ore sta interessando il settentrione, nella giornata di domani, giovedì 6 gennaio 2022, si sposterà più a sud. La massa di aria fredda sarà responsabile di un deciso calo delle temperature e "favorirà l'abbassamento della quota neve sull'Appennino, con fiocchi che scenderanno anche fino a quote collinari sulle aree più a nord".

Nel dettaglio, deboli nevicate potrebbero verificarsi sull'Appennino Emiliano dai 400/600 metri di quota, ma già nella notte su basso Veneto e pianura emiliana potrà cadere pioggia mista a neve. Nel corso della giornata sono previste precipitazioni prima sulle regioni tirreniche (nella fattispecie Toscana e Lazio), e poi su quelle adriatiche. Sull'Appennico centrale la quota neve sarà sugli 800/1000 metri, mentre in Sardegna (dove pure sono previsti rovesci) scenderà a 600 metri. Al sud il tempo sarà generalmente variabile.