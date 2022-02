Meteo: prima la neve, poi la primavera

Sarà una settimana divisa in due sul fronte meteo: prima la neve, poi le temperature primaverili. Ecco le previsioni nel dettaglio. Le Alpi si stanno preparando a fare il pieno di neve: dopo il settore occidentale, martedì 15 febbraio i fiocchi cadranno copiosi sulle Dolomiti e l'arco alpino centro-orientale. La neve tornerà ad ammantare i rilievi a partire dai 700 metri di quota, ma a causa dell'abbassamento delle temperature e dell'intensità delle precipitazioni, potrà raggiungere anche quote più basse.

Martedì è prevista neve abbondante sui rilievi di Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Altri temporali e rovesci interesseranno il centro, con le piogge che via via raggiungeranno anche il sud, in particolare la Campania (che ha diramato un'allerta meteo) e la Sicilia occidentale.

Da metà settimana le cose cambieranno di nuovo: ancora una volta sarà l'anticiclone a riprendersi la scena sul nostro Paese. Da giovedì 17, infatti, le temperature cominceranno a salire molto rapidamente, aiutate anche dai venti meridionali. I valori massimi saranno superiori ai 15 gradi su molte città italiane, da Milano a Bologna e Firenze, Roma e Napoli. L'alta pressione potrebbe anche avere vita lunga.