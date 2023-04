Le prime previsioni meteo per Pasqua e Pasquetta

Mancano ancora troppi giorni per avere previsioni affidabili al cento per cento, ma ora le tendenze meteo iniziano a essere abbastanza ben delineate in vista della domenica di Pasqua e del lunedì di Pasquetta. Gli esperti prevedono una certa instabilità sull'Italia. Secondo 3bmeteo.com, dopo la fase decisamente tardo invernale di metà settimana, il venerdì santo vedrà la discesa di un nuovo impulso di aria fredda dal mare del Nord che punterà dritto verso il Mediterraneo, stimolando la formazione di una depressione a carattere locale. Cosa significa?

Le previsioni meteo di Pasqua e Pasquetta

Significa che questa nuova depressione caratterizzerà il tempo del lungo weekend di Pasqua e Pasquetta. Nel contempo sull'Europa orientale sarà presente una seconda area di bassa pressione che agirà all'unisono con quella neo formatasi sull'Italia e si fonderà con quest'ultima tra domenica e lunedì.

Piogge e temporali ci saranno dunque, poco ma sicuro, ma dove di preciso? In Italia secondo gli esperti l'instabilità sarà probabilmente concentrata sulle regioni centro meridionali. Il nordovest vedrà un passaggio instabile venerdì, poi almeno secondo questa tendenza dovrebbe restare per lo più all'asciutto.

In sintesi, sabato con rovesci sparsi e qualche temporale, soprattutto nelle ore pomeridiane e prevalentemente al centro e al sud, solo isolatamente lungo le Alpi e le Prealpi. Domenica invece rovesci e locali temporali dovrebbero concentrarsi essenzialmente al sud, isolatamente sulle regioni centrali soprattutto lungo l'Adriatico. Qualche piovasco non sarà escluso comunque nemmeno al nordest e sull'Emilia Romagna.

Il picnic di Pasquetta è salvo: qualche residua instabilità al sud, mentre al centro e al nord le condizioni dovrebbero mantenersi più stabili. Dal punto di vista termico saranno giorni non freddi ma freschi, con le temperature leggermente sotto la media. Per le previsioni più precise in vista del weekend di Pasqua bisognerà però aspettare la giornata di venerdì.