Meteo, la previsione che rovina Pasqua e Pasquetta

La primavera continua a farsi desiderare, almeno in alcune zone dello Stivale. Dopo la coda invernale dello scorso weekend, la settimana che porta a Pasqua 2022 è iniziata con un cambio repentino: bel tempo e temperature in aumento. Già a partire da oggi, lunedì 11 aprile, tornerà sul bacino del Mediterraneo l’anticiclone africano. Il suo ritorno sarà causato dall’approfondimento di un vortice ciclonico tra il Marocco e l’Algeria.

Con il ritorno dell’anticiclone l’atmosfera sull’Italia si stabilizzerà completamente e almeno fino a martedì 12 aprile il cielo sarà sereno quasi ovunque. Da mercoledì 13, invece, comincerà a farsi sentire l’influenza del vortice africano; esso infatti richiamerà venti di Scirocco via via più moderati (anche forti in Sardegna) che oltre a far aumentare le temperature provocheranno un deciso aumento della nuvolosità con cielo molto nuvoloso o coperto a partire da Sardegna e Nordovest verso il resto delle regioni. In questo contesto non sono tuttavia attese precipitazioni.

Meteo, a Pasqua e Pasquetta torna il maltempo

Secondo gli esperti de IlMeteo.it, anche le temperature ne risentiranno e così sia i valori massimi, sia quelli minimi tenderanno a crescere giorno dopo giorno. Di giorno si potrebbero toccare punte di 26° C sulle valli dell’Alto Adige (come a Bolzano), ma 23-24° C potrebbero essere facilmente raggiunti anche a Firenze e su alcune città della Pianura Padana come Milano, Bologna, Torino. Di notte, inoltre, dai 2-3°C di questi giorni si salirà fino a 9-12°C.

Questa situazione durerà almeno fino a venerdì 15 aprile: le ultime elaborazioni dei modelli meteorologici intravedono un guasto del tempo proprio in concomitanza delle feste pasquali. Da sabato il tempo dovrebbe cambiare su tutta la penisola, con il cielo che dovrebbe coprirsi di nuvole e con il rischio di precipitazioni che potrebbero rovinare, come spesso accade, le giornate di Pasqua e Pasquetta.