A Pasqua più freddo che a Natale: ma cosa succederà dopo?

Dati che hanno dell'incredibile. Negli ultimi giorni si sono registrate temperature più fredde che quelle registrate nel periodo natalizio. Lo hanno evidenziato gli esperti di 3BMeteo con un grafico che mette a confronto i valori. Si sono riscontrati valori sotto lo zero in pianure e vallate al Centronord, con ingenti danni alle coltivazioni e alle vegetazioni già in fioritura per il periodo relativamente caldo che c'è stato tra febbraio e marzo scorsi. Nella tabella si vede come lo scorso Natale le temperature minime sono state diffusamente più alte di quelle di stamattina 6 aprile 2023. Più caldo da Nord a Sud, e non di poco: sulle coste tirreniche, Calabria, Sicilia e Sardegna minime di 12-14°C, sull'entroterra del Centrosud in genere si spaziava dai 7 ai 10°C.

Per le prossime giornate di Pasqua e Pasquetta 2023 ci si aspetta un tempo tipicamente primaverile e quindi instabile, con situazioni diverse lungo tutto lo stivale. Le temperature dovrebbero rimanere stazionarie su questi livelli con un'instabilità più verso le aree meridionali del paese. Guardando invece oltre i due giorni di festa, 3BMeteo ha fatto una stima delle situazioni che ci aspettano da qui fino al 25 aprile.

Per la settimana che va dal 10 al 17 aprile 2023 ci si aspetta aria fredda e temperature sotto la media. Al Nord Italia le temperature saranno più primaverili, ma resterà la situazione siccitosa degli ultimi mesi. Al sud invece ci sarà una situazione più instabile e con il rischio di qualche precipitazione in più.

Dal 18 al 24 aprile invece le temperature si alzeranno un po' ovunque sopra alle medie stagionali, in particolar modo al Nord e sui versanti tirrenici, dove sarà facile sfiorare i 25 gradi nelle zone interne. Pochissime, invece, le piogge, soprattutto per le zone settentrionali del paese.

Per la settimana dal 25 aprile al primo maggio 2023 gli esperti di 3BMeteo sono incerti sui cambiamenti delle temperature ma non escludono la probabilità di maggiori piogge, confermando il rialzo generale delle temperature.