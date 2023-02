Dove pioverà tanto oggi e domani

Sta per tornare l'inverno. Ultimi scampoli di primavera anticipata al Sud con 20 gradi tra Puglia, Calabria e Sicilia, poi la settimana sarà invernale su tutto lo Stivale. Le temperature resteranno sotto la media del periodo almeno fino a sabato, con frequenti piogge al Centro-Sud e diffuse nevicate sugli Appennini oltre i 900-1000 metri.

Tutta "colpa" della presenza di un ciclone verso il Tirreno con frequenti perturbazioni da Ovest verso Est: nelle prossime ore avremo maltempo sulla Sardegna, in spostamento verso le regioni centrali e meridionali. Al Nord qualche timido miglioramento dopo la tempesta invernale di domenica e le residue nevicate a bassa quota sul Nord-Ovest. Piogge intense dapprima in Sardegna, poi verso Marche, Lazio e Campania, e da giovedì anche verso Calabria e Sicilia. Al Nord avremo un temporaneo aumento dell'instabilità con qualche precipitazione tra mercoledì e giovedì, ma tutto sommato il settentrione sarà fuori dalle principali precipitazioni. Nel corso della prossima settimana si assisterà a un generale miglioramento.

Le previsioni per i prossimi giorni

Secondo gli esperti di 3bmeteo.com, tra giovedì 2 marzo e venerdì 3 marzo l'instabilità si concentrerà sulle due Isole maggiori, la fascia tirrenica, dal Lazio alla Campania e parte dell'Adriatico, tra l'Abruzzo e la Puglia. Il resto del Centro dovrebbe vedere una maggiore variabilità con fenomeni più occasionali e il Nord dopo qualche fenomeno sparuto il giorno 2 dovrebbe vedere già ampie schiarite. Le temperature sono previste in lieve rialzo ma consentiranno ancora delle nevicate fino a quote di media o bassa collina tra l'Appennino centro settentrionale e le Alpi/Prealpi occidentali. La ventilazione sarà ancora tesa a rotazione ciclonica.

Nel corso del weekend il minimo di bassa pressione migrerà velocemente verso la Sicilia e l'area ionica quindi l'instabilità si concentrerà sulle regioni meridionali, in particolare tra Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata. Qualche isolato fenomeno sarà possibile anche al Centro ma in generale dovrebbero prevalere le schiarite. Al Nord le condizioni dovrebbero risultare ampiamente soleggiate. Le temperature sono previste in lieve e ulteriore aumento ma non dovrebbero discostarsi molto dalle medie del periodo.