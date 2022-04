Meteo, tanta pioggia in arrivo: le previsioni e le regioni colpite dal maltempo

Il maltempo sta per tornare sull'Italia e sarà causato dal sopraggiungere di un'intensa perturbazione atlantica che sarà in grado di riportare, entro venerdì 22, pioggia e vento su quasi tutte le nostre regioni e addirittura la neve in montagna. Le precipitazioni interesseranno un po' tutta l'Italia, raggiungendo anche quella parte di nord caratterizzato da parecchi mesi da una severa siccità.

Meteo, torna la pioggia: previsioni

Nelle prossime ore dalla penisola Iberica si avvicinerà a grandi passi un vortice ciclonico pronto a pilotare una perturbazione atlantica che già a partire da mercoledì 20 sarà responsabile del ritorno di tante nubi, a partire dal nord e poi in estensione a gran parte del centro. Prime piogge, specie al nordovest, sulla Sardegna e sui settori tirrenici del Centro. Si tratterà tuttavia solamente di un assaggio di quanto accadrà nelle successive 24/48 ore, quando la perturbazione farà il suo trionfale ingresso sull'Italia, provocando così un netto e più deciso peggioramento delle condizioni meteo.

Giovedì 21, fanno sapere da iLMeteo.it, sarà davvero una giornata molto perturbata per gran parte d'Italia: piogge e qualche temporale domineranno la scena già dalla mattinata, risparmiando probabilmente solo le estreme regioni meridionali. Torneranno sensibilmente a rinforzare i venti da Scirocco e ci sarà pure spazio per il ritorno della neve sui rilievi alpini e pure sulle cime più alte della dorsale appenninica. L'arrivo del maltempo coinciderà con il ritorno di un clima più fresco.

Verso il ponte del 25 aprile

Anche la vigilia del lungo ponte del 25 aprile non sarà certo all'insegna del bel tempo: venerdì 22, infatti, ci attende un'atmosfera ancora carica di forte instabilità nonostante la fase di maltempo inizierà a dare qualche segnale di attenuazione, specie verso il finire della giornata. Ma attenzione, secondo gli ultimi aggiornamenti nel corso di sabato 23 una nuova perturbazione potrebbe impattare sull'Italia portando rovesci temporaleschi in particolare al Nord.

Secondo 3bmeteo.com nella giornata di giovedì il fronte perturbato ben organizzato sarà in grado di portare rovesci, intensi temporali e forti venti ciclonici su gran parte delle regioni. La traiettoria del vortice al momento sembra essere tale da dover penalizzare più direttamente le regioni centro settentrionali e la Campania lasciando l'estremo Sud in condizioni di pressioni più elevate e con fenomeni più occasionali ma questi sono dettagli che si delineeranno meglio nelle prossime 24 ore.

Quello che conta è che torna la pioggia, benedetta e mai utile come in questo momento così grave per la siccità che continua a perdurare su molte regioni soprattutto del Nord Italia. Aprile è davvero l'ultima spiaggia per recuperare un po' di quell'enorme deficit idrico che si è accumulato in un inverno così secco. Ammesso infatti che anche a maggio o a giugno possa piovere, la pioggia che cade nei mesi caldi è da considerarsi poco utile per ricaricare gli acquiferi in quanto facilmente perdibile nell'evaporazione per le temperature più alte dell'aria.

La fase instabile perturbata potrebbe durare anche per alcuni giorni in quanto passato questo vortice l'Italia potrebbe essere interessata da una nuova intensa perturbazione nell'arco del weekend ma questa volta i fenomeni sarebbero destinati in prevalenza alle regioni settentrionali.