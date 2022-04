Meteo, per il Ponte del 25 aprile Italia divisa in tre

Dal punta di vista meteo quello del 25 aprile non sarà in tutta la penisola un ponte all'insegna del sole e del bel tempo. Da sabato a lunedì l'Italia sarà divisa in 3, spiega Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito iLmeteo.it: se al Nord le condizioni saranno instabili (con piogge diffuse) e le temperature non certo estive (le massime stenteranno a raggiungere i 15-17°), al Centro è previsto un sabato soleggiato, una domenica un po' nuvolosa e un 25 aprile piovoso, ma con 20-21°C di massima. Andrà invece molto meglio a chi vive al Sud dove il temometro si spingerà fino a 22-25°C e il clima sarà sereno.

Il peggioramento delle ultime ore è dovuto a un ciclone partito dalle Baleari che dalla notte ha iniziato a far sentire i suoi effetti anche sull'Italia occidentale. "Dalla sera è prevista una tregua in quanto il minimo si sposterà dalla Toscana verso Est e domani mattina sarà già ben lontano, in Ungheria" dice il metereologo. Nel frattempo, però, "un altro vortice, partito dall'Irlanda ed attualmente sulla Spagna, raggiungerà l'Italia da Ovest: domani le prime piogge bagneranno Liguria e Piemonte, poi gradualmente dal pomeriggio-sera si aprirà un'altra fase di maltempo, questa volta confinata in prevalenza al Nord". Quanto termineranno le piogge nelle regioni settentrionali? Un cambiamento, spiegano dal popolare sito di meteo, è atteso non prima di martedì 26 Aprile. Previsioni più dettagliate arriveranno nelle prossime ore.