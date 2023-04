Pioggia, sole poi il freddo: arriva anche la grandine

In pieno stile primaverile i prossimi giorni saranno caratterizzati da una frequente instabilità atmosferica. Dopo la circolazione depressionaria fredda che insistendo sui Balcani ha innescato il maltempo sulle regioni centro-meridionali fino a oggi mercoledì 19 aprile, da Giovedì un vortice freddo scenderà dall'Europa nordorientale verso le Alpi e attiverà altri temporali sulle regioni settentrionali.

Il programma è presto definito: instabilità atmosferica e celle temporalesche localizzate favorite dal fatto che il Sole scalda rapidamente il suolo e l'aria che si solleva si scontra con le spinte fredde che vengono dai Balcani. Attenzione in particolar modo quindi alla grandine, un fenomeno che nei prossimi giorni potrà altresì essere favorita dal rovesciamento verso il suolo dell'aria più fresca presente in quota. Super grandine? La grandezza del chicco è proporzionale alla potenza della turbolenza perché più forti sono i venti in risalita dalla base della nube, maggiore il peso del chicco che potrà essere sostenuto in quota prima di precipitare.

Le aree più soggette saranno chiaramente quelle dove saranno più probabili i temporali durante la settimana. Mercoledì su Toscana interna e a tratti anche sulla Campania interna, specie al pomeriggio; in serata possibile coinvolgimento delle Prealpi e alte pianure lombardo-venete e nella notte anche sulla Val Padana centrale. Giovedì a rischio saranno Lombardia, Emilia, Veneto e Friuli VG, con fenomeni in propagazione verso ovest fino al Piemonte in serata. A carattere più isolato non sono esclusi alcuni rovesci grandinigeni sulla dorsale appenninica in genere.

Le previsioni meteo

Ma che tempo farà dunque nel weekend e durante il prossimo ponte del 25 aprile? Tra giovedì e venerdì il vortice freddo giunto dall'Europa nordorientale verso l'arco alpino si sposterà verso ovest, fino a venire inglobato da una più vasta circolazione di bassa pressione presente sull'Atlantico. Questo sarà in grado di dar luogo a fenomeni di instabilità anche marcata sulle regioni settentrionali, con piogge e temporali soprattutto a nord del Po e a nevicate sulle Alpi. Sarà l'occasione per il ritorno di un po' di pioggia anche al Nordovest, uno dei settori più colpiti dalla siccità negli ultimi due anni, anche se non si tratterà di precipitazioni utili a colmare il lungo deficit pluviometrico che affligge soprattutto il Piemonte.

Venerdì probabile riduzione dell'instabilità, anche se sull'Appennino centrale non si esclude la possibilità di locali temporali pomeridiani. Poi ci sono novità importanti sul weekend che precederà il ponte della Liberazione e sul ponte stesso. Una saccatura dal Regno Unito affonderà verso la Francia e il Mediterraneo occidentale durante i giorni 22-23 aprile.

La perturbazione associata alla saccatura avanzerà lentamente da ovest verso est fino a raggiungere entro la fine della giornata di domenica buona parte del Nord e la Sardegna. Questo significa che la prima parte del weekend ovvero la giornata di sabato vedrà condizioni anticicloniche sull'Italia con tempo nel complesso soleggiato. Le temperature saranno miti per il richiamo di correnti meridionali che precederanno la perturbazione con massime diffusamente superiori ai 20/21°C sulla Penisola.

Se sabato sarà un giorno mite domenica cambia tutto con nubi in aumento da ovest fin dalla mattina e piogge dal tardo pomeriggio su Sardegna e regioni di Nordovest con rischio di forti temporali e grandine nell'arco della notte su tutto il Nord. Altrove il tempo sarà solo a tratti incerto con sole alternato ad annuvolamenti e qualche scarso fenomeno diurno sui rilievi. Le temperature saliranno ulteriormente con punte anche di 22/23°C sulle pianure interne, poi scenderanno la notte al Nord.

Per quanto riguarda il ponte del 25 aprile la formazione di una bassa pressione sul Mediterraneo centrale condurrà il suo minimo attraverso l'Italia: lunedì 24 sarà una giornata fortemente instabile o perturbata con piogge e temporali anche forti al mattino al Nord e dal pomeriggio sera anche al Centro-Sud. Temperature giù con l'ingresso di correnti più fredde. Poi dalla giornata di martedì 25 un progressivo aumento della pressione da ovest per l'arrivo dell'anticiclone africano vedrebbe tempo sostanzialmente stabile al Nord e solo a tratti instabile al Centro Sud con temperature in risalita. Ma ci sarà tempo per approfondire meglio le previsioni per la prossima settimana.