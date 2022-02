Meteo, arriva la neve a San Valentino

Bel tempo almeno fino a venerdì, ma poi tutto è destinato a cambiare facendo intravedere all'orizzonte un San Valentino sotto la neve. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito iLMeteo.it, conferma una fase quasi primaverile fino alla fine della settimana: "Con l'anticiclone ci saranno valori di pressione molto alti sia in quota che al suolo fino a giovedì sera, anomalie calde soprattutto in montagna e bel tempo ovunque dalle Alpi agli Appennini meridionali. Giovedì, in un contesto soleggiato, solo un po' più di nebbie e nubi basse al nord, altrove sarà bello e mite. Da venerdì, invece, un fronte in discesa dal Mare del Nord potrebbe portare una prima piccola sorpresa: la pioggia al Nord dopo due mesi di siccità".

Sabato 12 la stessa perturbazione porterà piogge un po' più diffuse sul versante adriatico del Centro in un contesto di attesa. La vera sorpresa - secondo il Meteo.it - potrebbe arrivare per San Valentino: neve a bassa quota, possibile anche sulla pianura padana e poi piogge anche intense dal Nord verso il Centro nelle successive 24 ore. Il condizionale però è d`obbligo in quanto si tratta di una tendenza a 6 giorni, ma - visto anche cosa è successo nei giorni scorsi - siamo su un`altalena meteo che potrebbe regalare grandi sorprese.