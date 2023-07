Arriva la "settimana più calda dell'anno" con la sabbia in cielo: ecco dove

Abbiamo da poco "assaggiato" un caldo che non si sentiva da un po' di tempo, ma il peggio deve ancora arrivare. Le previsioni da lunedì 10 fino a domenica 16 luglio prospettano uno scenario finora inedito per il 2023: sarà la "settimana più caldo dell'anno". Come riporta 3bMeteo, l'anticiclone africano è in fase di intensificazione alle latitudini mediterranee e sull'Italia le temperature sono già aumentate, soprattutto sulle isole maggiori dove in alcuni casi questa notte le minime non sono scese sotto i 27°C. Da lunedì però arriva il caldo "vero". Vediamo cosa dicono le previsioni meteo e dove il termometro salirà di più.

Dove farà più caldo nella settimana tra il 10 e il 16 luglio 2023

Una massa di aria rovente si espanderà da Marocco, Algeria e Tunisia verso l'Europa centro-meridionale e l'Italia. Sarà in quel momento che le temperature saliranno: fino a 40°C sulle zone interne della Sardegna, 38°C sulle zone interne di Toscana e Lazio, 36/37°C in Val Padana, Puglia, Basilicata e Sicilia.

Nelle previsioni di 3bMeteo, martedì 11 luglio sarà un'altra giornata rovente, con le temperature che aumenteranno anche sul versante adriatico con locali picchi di 40°C fin sul Tavoliere delle Puglie. Farà caldo anche di notte, con temperature minime che non scenderanno sotto i 24/26°C e che lungo i litorali potranno mantenersi anche superiori, dando luogo a fastidiose notti tropicali. Si intensificherà di conseguenza l'afa, soprattutto dopo il tramonto, quando il tasso di umidità sarà in aumento e le temperature ancora elevate, specie nei grandi centri urbani.

A Milano le temperature varieranno dai 27°C di minima ai 36°C di massima, a Bologna tra 26 e 38°C, a Genova tra 26 e 30°C, a Firenze tra 25 e 39°C, a Roma tra 25 e 36°C, ad Ancona tra 25 e 35°C, tra 27 e 33°C a Napoli, tra 23 e 40°C a Foggia, a Cagliari tra 25 e 33°C, a Palermo tra 27 e 34°C.

Mercoledì 12 luglio, a parte un certo ridimensionamento delle temperature al Nordovest, sarà un'altra giornata decisamente calda sull'Italia: la Sardegna guiderà la classifica del caldo con punte anche di 42°C, segue poi la Puglia con picchi di 40°C, 38°C sulle zone interne di Romagna e Marche, 34/36°C altrove e minime che difficilmente scenderanno sotto i 24°C.

Giovedì 13 luglio le temperature dovrebbero iniziare a subire un certo ridimensionamento in tutto il Nord, in particolare sull'alta Val Padana, mentre venerdì 14 luglio l'abbassamento delle temperature riguarderà tutto il Nord Italia e le regioni centrali, specie adriatiche, anche con il passaggio di alcuni temporali sulla Pianura Padana. Poche variazioni per il Sud Italia, dove continuerà a fare molto caldo. Verso il prossimo wee-kend non è escluso che l'ondata di calore afosa possa tornare ad affacciarsi nuovamente al Centro-Nord, ma la tendenza deve essere ancora confermata.

Con l'afa arriva la sabbia dal Sahara

Insieme all'aria rovente, dal Sahara verrà trasportata anche la sabbia del deserto, in sospensione ad alta quota e responsabile di cieli "lattigginosi" che renderanno il sole opaco. Come riporta 3bMeteo, il fenomeno si noterà già da lunedì ma si intensificherà nei giorni successivi fino a culminare nella giornata di mercoledì in Sardegna e sulle regioni centrali, oltre a essere considerato "avvertibile" nel resto d'Italia.

