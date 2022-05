Meteo, l'estate è in anticipo: le previsioni dei prossimi giorni

L’estate arriva in anticipo. Secondo gli esperti infatti in Italia è in arrivo un anticiclone che si estenderà su tutta l’Europa, prima centrale e poi meridionale, portando tempo stabile, bello e con temperature sopra i livelli stagionali. Infatti, ci spiegano gli esperti di 3BMeteo, già nella giornata di martedì i valori massimi sono arrivati “fino a 27/28 gradi centigradi in Val Padana, in Toscana, Umbria, Lazio e in alcune zone della Puglia con punte fino a 29 gradi centigradi”.



Adesso le cose andranno solo in miglioramento in questi giorni. Soprattutto al Centro e Nord dell’Italia. L'alta pressione è accompagnata anche da una massa d'aria calda: le temperature infatti stanno già facendo registrare valori sopra le medie stagionali, nel corso della settimana toccheremo punte tipicamente estive, arrivando appunto a toccare anche i trenta gradi. Questo fino al prossimo fine settimana quando l’indebolimento dell’anticiclone lascerà spazio a nuova instabilità. Ma intanto questa sarà una settimana di sole e caldo. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo per domani giovedì 12 maggio e venerdì 13 maggio.

Le previsioni del tempo per giovedì 12 maggio

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con velature del cielo passeggero al Nord. Nelle ore più calde si formerà qualche nuvola sui rilievi della Sicilia e della Calabria. Temperature stazionarie o in leggero aumento, superiori alle medie stagionali e tipiche del mese di giugno; a basse quote massime per lo più comprese tra 24 e 28 gradi.

Le previsioni del tempo per venerdì 13 maggio

Venerdì sarà una giornata di sole su tutta l’Italia, comprese le isole. Le temperature in ulteriore lieve aumento, non sono infatti escluse temperature anche superiori ai 30 gradi centigradi in Val Padana. Valori intorno 28 gradi o anche localmente vicini ai 30 gradi al Centro e in Umbria, poco meno sull'Adriatico. Caldo anche in Puglia sul Tavoliere. Ancora in media Sicilia e Calabria.