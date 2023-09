Tornano pioggia e grandine: le zone colpite, cosa succede nei prossimi giorni

Il settembre con bel tempo quasi ovunque in Italia e temperature ben al di sopra della media del periodo ha "tenuto" per la prima metà del mese. Qualcosa sta per cambiare. Oggi il caldo continuerà a intensificarsi soprattutto al Sud, dove sono attesi picchi anche di oltre 36 gradi (in Puglia).

L'anticiclone inizierà però a perdere colpi al Nord e dalle prossime ore arrivano le prime piogge: tuttavia, i fenomeni saranno estremamente disomogenei. Oggi, avvertono da 3bmeteo.com, c'è un primo un impulso instabile, con qualche rovescio o temporale che si intensificherà dal pomeriggio sulle Alpi e sconfinerà alle pianure pedemontane, in serata a buona parte di quelle piemontesi, della Lombardia occidentale e alla Liguria, la sera fin sulla pianura friulana. Sono attesi in questa circostanza fenomeni a tratti anche intensi e localmente accompagnati da grandine. Altrove condizioni ancora stabili, salvo qualche rovescio sulla Sardegna centro-settentrionale e nel pomeriggio su medio-alta Toscana e sulla Romagna.

Le previsioni per i prossimi giorni

Anche giovedì 14 settembre continua il passaggio di impulsi instabili da ovest a est lungo il bordo superiore dell'anticiclone, con nuovi rovesci e temporali attesi soprattutto dalle ore diurne sui settori alpini e prealpini centro-orientali e sull'Appennino Emiliano, con locale sconfinamento dei fenomeni dapprima alle pianure del Nordest, dell'Emilia e in serata a tratti di quelle piemontesi e lombarde. Il ramo più meridionale dell'impulso instabile scorrerà fin sulle regioni centrali e in Sardegna, generando qualche rovescio soprattutto sulle zone interne nel pomeriggio e isolatamente sulle coste adriatiche. Al Sud si assisterà giusto al passaggio di nubi medio-alte e stratificate, più compatte in Campania, dove sarà possibile qualche locale piovasco nella prima parte della giornata. Temperature in calo, soprattutto al Centro-Nord.

Venerdì 15 settembre instabilità soprattutto dal pomeriggio su Alpi e Appennino, con residui fenomeni notturni in Val Padana e nuovi rovesci o temporali dal pomeriggio in prossimità dell'arco alpino. Spiccata variabilità anche al Centro con maggior probabilità di fenomeni sulle zone interne e sul versante adriatico, condizioni più soleggiate al Sud.

Dubbi in vista del weekend

Nel corso del prossimo weekend, dicono sempre da 3bmeteo.com, una saccatura nord atlantica comincerà a scavarsi un canale depressionario verso i settori occidentali della Penisola Iberica, innescando un flusso di correnti da sudovest che dal Mediterraneo occidentale punterà lo Stivale. Al suo interno scorrerà un impulso di instabilità con rotta sudovest-nordest che dovrebbe raggiungere sabato parte della nostra Penisola.

Non è ancora chiara la sua esatta traiettoria, ma con i dati disponibili oggi i fenomeni dovrebbero raggiungere una zona grosso modo compresa tra la Liguria e il medio versante tirrenico. Potremmo avere a che fare con piogge e temporali localmente di forte intensità, a causa del grande quantitativo di energia immagazzinata dall'impulso instabile nel suo scorrimento sulle calde acque mediterranee.

"Tra sabato e martedì evoluzione complessa, in quanto potremmo assistere ad un'avvezione molto calda (temperature in aumento), ma a tratti instabile al Nord", conferma Giulio Betti del CNR su Twitter.

Forse l'estate è agli sgoccioli, in tutti i sensi.