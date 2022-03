Meteo: arrivano le piogge

Le previsioni del tempo per sabato 26 e domenica 27 marzo indicano l’arrivo delle piogge in Italia, ma saranno dei fenomeni blandi e che interesseranno soprattutto il Sud e, in parte, anche il centro. Proprio il contrario di quello che servirebbe. Infatti i fenomeni di siccità che si stanno registrando al Nord Italia richiederebbero l’arrivo di perturbazioni soprattutto sulle regioni settentrionali. Non sarà così, almeno nelle prossime 48 ore.

Infatti, in particolare al Sud, già dal mattino, ci dobbiamo attendere piogge e rovesci sparsi, in graduale attenuazione dalla serata; su Campania, Basilicata e Calabria centrosettentrionale, si assisterà a banchi di piogge sparse, in estensione serale anche a rilievi molisani e Puglia.

La pioggia non mancherà di bagnare anche alcune regioni del Centro, compresa la Sardegna, dove si potrebbero verificare anche fenomeni con cieli molto nuvolosi e anche temporali. Ci saranno delle velature su alcune regioni del Nord, ma non arriverà la pioggia.

Per quella bisognerà aspettare la prossima settimana, a partire dal lunedì 28 marzo, quando sull’Italia sono attese delle grandi piogge con anche un po’ di freddo. In quel caso le regioni del nord possono sperare di tornare a vedere un ritorno di acqua e un allentamento della morsa della siccità.

E le temperature? In aumento le minime su Liguria, Toscana, Umbria, Lazio e Sicilia, meno su Piemonte centro-meridionale, coste orientali sarde e basso Salento; in lieve flessione su bassa Romagna e nord Marche; senza variazioni di rilievo sul resto d'Italia; massime in tenue rialzo su entroterra sardo, coste toscane e campane, Lazio e Sicilia centroccidentale; in diminuzione su appennino tosco-emiliano, coste romagnole, regioni centromeridionali adriatiche, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale; stazionarie sul resto del Paese.

Le previsioni per sabato 26 marzo 2022

Per domani dobbiamo aspettarci solo un po’ di cielo terso su centro e sud Italia, mentre al nord proseguono le giornate di sole. Anche le temperature potrebbero alzarsi, sia le minime che le massime, anche se di poco. Temperature stazionarie o in lieve ulteriore aumento con massime fino a 20-22°C al Centro Nord. Venti tesi o forti orientali o sciroccali sulle Isole Maggiori, deboli orientali altrove. Mari molto mossi i bacini occidentali e i Canali, poco mossi gli altri.

Le previsioni per domenica 27 marzo 2022

Sarà soprattutto domenica che arriveranno le piogge al centro e al sud, con nuvole sparse in Sardegna con qualche pioggia. Qualche isolato e debole fenomeno tra Lazio e Abruzzo. Fenomeni che nel complesso saranno deboli e solo localmente a carattere di rovescio. Temperature in lieve locale diminuzione. Venti tesi tra Est e SE anche forti sullo Stretto di Sicilia. Mari mossi, molto mossi i Canali, fino ad agitato lo Stretto di Sicilia.