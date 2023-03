Meteo, arriva il sole ma non durerà molto

Il prossimo fine settimana di sabato 18 e domenica 19 marzo comincia bene con il sole che ha già cominciato a farsi vedere in queste ultime giornate della settimana che volge al termine. Tuttavia in alcune zone del Paese ci si dovrà aspettare un peggioramento delle previsioni del tempo con l’arrivo di una perturbazione. Vale dunque la pena capire bene cosa succederà perchè, per qualcuno, sarà importante tenere da parte un indumento ancora invernale e un ombrello.

Secondo le previsioni di 3BMeteo è in arrivo una perturbazione modesta che raggiungerà l'Italia domenica, con un peggioramento su parte del Nord Italia, Sardegna ma soprattutto sui settori tirrenici settentrionali. “Ad accompagnare il passaggio della debole perturbazione saranno correnti più miti meridionali che favoriranno un certo aumento delle temperature soprattutto al Centro-Sud e interromperanno definitivamente gli ultimi refoli freschi settentrionali che hanno caratterizzato la settimana” fanno sapere gli esperti. Ma vediamo come saranno le previsioni del tempo nel dettaglio.

Le previsioni del tempo per sabato 18 marzo

Sabato sarà una giornata gradevole perché ci sarà sole su tutta l’Italia, dove il tempo ci darà un vero assaggio di primavera. Anche se, al Nord, si andrà verso un certo incremento della nuvolosità nella sera, quando arriverà la parte più avanzata del fronte di maltempo. Il risultato? Cieli nuvolosi su Alpi occidentali, pianura piemontese occidentale, coste toscane e della Sardegna nordoccidentale.

Le previsioni del tempo per domenica 19 marzo

Domenica arrivano anche le piogge sulla Liguria centro-orientale, anche a carattere di rovescio sullo Spezzino, seppur in attenuazione in serata. Deboli piogge anche sull'Emilia centro-occidentale; nella prima parte della giornata deboli nevicate sulle Alpi occidentali oltre i 1.500 metri.

Al Centro nuvoloso in Toscana con qualche pioggia sparsa, più frequente su Versilia, Garfagnana e Lunigiana, in attenuazione in serata sul resto della regione. Nel pomeriggio alcune deboli piogge in arrivo su Umbria e il nord delle Marche, isolatamente all'alto Lazio. Altrove cielo offuscato da stratificazioni alte anche compatte, senza alcun fenomeno. Al Sud continuerà a prevalere il bel tempo, seppur con sole offuscato dal passaggio di velature e stratificazioni alte.