Meteo: settimana di Pasqua col caldo, ma dura poco

Già da domani il tempo è in miglioramento con la risalita della pressione che si allunga su tutto il Paese, dando tempo stabile e asciutto, con temperature in aumento già da oggi (domenica 10 aprile). Nelle prossime ore dunque, le perturbazioni che si sono abbattute sul nord Italia, lasceranno il posto al sole e al caldo. Domani sole su tutta la penisola e per buona parte della settimana, con temperature fra i 13 e i 19 gradi, con picchi fino a 25. Ma la settimana è lunga e si divide in due. Cosa succede nella settimana di Pasqua?

Tra lunedì e giovedì, come ci spiegano gli esperti di 3BMeteo, arriva l’anticiclone di matrice sub tropicale che porterà tempo stabile con temperature che raggiungeranno livelli anche al di sopra delle medie stagionali toccando punte di 25 gradi se non oltre. “Questa rimonta sarà il frutto di una dinamica atmosferica che vedrà lo sprofondamento di una saccatura atlantica sul comparto europeo occidentale. Saccatura che poi nella seconda parte della settimana abbandonerà un minimo di bassa pressione sul comparto iberico”.

Le previsioni del tempo nella settimana che anticipa Pasqua e Pasquetta

Sarà proprio quella bassa pressione a spiegare il peggioramento che arriverà nella seconda parte della settimana, all’incirca nella giornata di venerdì e quella di sabato sull'Italia insulare e meridionale. Dopo di che arriverà anche un “getto di aria fredda di matrice scandinava stimolato da una nuova rimonta anticiclonica sulle Isole Britanniche comincerà a muoversi in moto retrogrado verso sudovest”. Si arriverà così a sabato con un confronto fra il vortice africano a sud e la seccatura fredda a nord dalla Scandinavia.

Una combinazione che ci poterà ad una Pasqua e Pasquetta quando, sempre come spiegano gli esperti di 3BMeteo, nella migliore delle ipotesi, “la Pasqua potrebbe risultare bagnata solo sulle regioni meridionali e su parte del Centro, soprattutto l'Adriatico mentre al Nord l'instabilità mattutina potrebbe lasciare spazio ad ampie aperture in giornata. La Pasquetta vedrebbe invece solo qualche spunto di instabilità al Nord in un contesto più soleggiato”.