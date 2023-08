Forti temporali e grandine in arrivo: le regioni colpite (c'è la data)

Si avvicina la fine di agosto, e lo fa con una brusca svolta meteo. L'anticiclone africano che a lungo ha portato caldo eccezionale e in alcuni casi da record, il Nord vedrà l'arrivo di primi forti temporali già weekend: sabato coinvolto soprattutto il Nordovest, mentre domenica i fenomeni temporaleschi guadagneranno progressivamente terreno anche su Nordest e alta Toscana.

Arrivano i temporali: quando e dove

I temporali potrebbero essere violenti. Massima attenzione dunque. Edoardo Ferrara di 3bmeteo avverte: "L'accumulo di aria eccezionalmente calda e umida di questi giorni farà da carburante per fenomeni potenzialmente estremi, per quanto localizzati, caratterizzati da nubifragi, grandine di grossa dimensione e violente raffiche di vento". Mentre al Nord ci sarà un calo delle temperature sensibile e improvviso, discorso diverso al Centrosud, dove si assiste all'apice della canicola africana con punte di oltre 36-38°C sulle zone interne e afa alle stelle, anche di sera, specie su aree urbane e costiere. I temporali dopo l'esordio nelle regioni settentrionali nel weekend prenderanno man mano piede in tutta Italia da lunedì 28 agosto in avanti.

La perturbazione in arrivo dall'Atlantico, e responsabile dei primi temporali al Nord nel weekend, smantellerà l'anticiclone africano sull'Italia dove andrà formandosi un vero e proprio vortice ciclonico - spiega l'esperto di 3bmeteo - in particolare tra lunedì e martedì piogge e temporali guadagneranno buona parte d'Italia risultando anche in questo caso localmente violenti, in particolare al Centro dove è concreto il rischio di nubifragi e grandinate di grosse dimensioni (anche qui con fenomeni che si presenteranno assai localizzati, con aree duramente colpite e altre limitrofe che potrebbero venire saltate)".

Il calo delle temperature sarà marcato, di oltre 10-12°C, tanto che martedì su gran parte d'Italia si potrebbero non superare i 26-28°C (valori che in questi giorni si registrano in piena notte). Sarà una settimana anche ventosa. Da segnalare infatti i venti che soffieranno a tratti forti su gran parte dello Stivale tra Libeccio, Ponente e Maestrale, con raffiche anche di oltre 70-80km/h su Tirreno, Sardegna, Sicilia (fino a 100km/h attorno alla Corsica); inevitabilmente i mari potranno risultare molto mossi o agitati.

Betti (Cnr): "Cambio drastico, prestare attenzione e mantenersi informati"

A partire da domenica 27 agosto si inaugurerà dunque una fase molto perturbata sulla nostra penisola: "La prossima settimana, in particolare, vedrà il transito di due sistemi piuttosto intensi cui si assoceranno temporali, forti venti e mareggiate - scrive su Twitter il meterologo del Cnrr/Lamma Giulio Betti - Un cambio drastico, rispetto al quale sarà necessario prestare attenzione e mantenersi informati. Sabato primi temporali, anche forti, su Alpi, Prealpi e alte pianure, soprattutto centro-occidentali. Tra domenica e lunedì temporali in transito al Nord e sulla Toscana. Tra lunedì e martedì - continua l'esperto - marcata instabilità su tutta Italia, ma soprattutto al centro-sud. Venti di burrasca (Maestrale, Libeccio, Ponente) in particolare sul medio e basso Tirreno e sulla Sardegna con mareggiate. Temperature in netto calo", conclude Betti.