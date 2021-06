Allerta della Protezione Civile per il rischio temporali

Sarà una settimana di montagne russe l’ultima di giugno perché cominciano gli ultimi giorni in cui, sia le temperature che i fenomeni atmosferici, si alterneranno temporali e caldo infernali. In particolare le perturbazioni, soprattutto nel Nord Italia, sono attesa già da domenica 20 giugno.

“Questo purtroppo accade quando a condurre le redini dell'estate non è l'anticiclone delle Azzorre ma quello africano, un anticiclone che si sviluppa soprattutto in verticale (latitudine) creando spesso i presupposti per un confronto tra masse d'aria di origini molto diverse. - spiegano gli esperti di 3BMeteo - Ed è proprio quello che accadrà nella settimana 21-27 giugno. La cupola anticiclonica che dal nord Africa si estenderà alla nostra Penisola dovrà confrontarsi a ovest con l'azione di una saccatura atlantica che interferirà con l'aria molto calda producendo temporali anche violenti. Nel contempo temperature roventi interesseranno il resto della Penisola, complicate da tassi di umidità elevati che renderanno la calura opprimente non solo di giorno ma anche di notte".

Meteo, allerta temporali in 6 Regioni

Ma già da domani il caldo e il sole cederanno il passo a temporali frequenti ed intensi, specialmente nel pomeriggio, sulle regioni settentrionali, in particolare a ridosso delle aree alpine. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L'avviso prevede dal mattino di domani piogge forti sul Piemonte, in estensione pomeridiana a Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Possibile anche grandinate, fulmini e forti raffiche di vento. Allerta arancione per temporali sulla Lombardia nord occidentale e allerta gialla su Valle d'Aosta, ampi settori del Piemonte, sui settori settentrionali del Veneto, sull'intero territorio del Friuli Venezia Giulia e sui restanti settori settentrionali della Lombardia.