Quando e dove arrivano i temporali: si va verso il weekend della svolta meteo

Continua a fare un gran caldo in quasi tutta Italia. Un clima torrido, che nelle grandi città "regala" anche notti afose. Dalle 16 città da bollino rosso di ieri, oggi si sale a 17. L'allerta oggi racconta di una Genova con la guardia alta: la temperatura percepita arriverà a toccare i 45 gradi di percezione come conseguenza della forte umidità. Per oggi sarà di 42 gradi quella percepita dai torinesi, secondo quanto diramato dall'Arpa della regione Piemonte.

Caldo torrido fino a giovedì venerdì

Fino a giovedì 24 agosto, sulla Pianura Padana occidentale, così come fra Toscana, Lazio e Umbria, le temperature massime potranno superare la soglia dei 37-38 gradi, con punte sino 39-40 gradi. secondo gli esperti di Meteored. Farà molto caldo anche sulla Sardegna e in misura minore sul resto d'Italia, con qualche valore di oltre 35 gradi sulle aree più interne.

Ma fino a venerdì-sabato non dovrebbero esserci novità di rilievo, poi nella seconda parte del weekend ci saranno buone probabilità (70/75%, secondo gli esperti di 3bmeteo.com) di "assistere finalmente alla graduale sconfitta dell'anticiclone africano ma ci sono delle precisazioni importanti da fare".

Nel corso del fine settimana del 26-27 agosto si assisterà ad un radicale cambio di circolazione atmosferica, capace di mettere fine alla persistente ed intensa ondata di calore di questi giorni. Sabato 26 agosto per 3bmeteo.com sarà dunque ancora una giornata caratterizzata dalla presenza dell'anticiclone su tutta l'Italia. Tempo stabile e soleggiato con punte di 40 gradi nelle regioni del Centro e del Nord. L'unica eccezione sarà costituita dalla formazione di qualche temporale, anche forte sui settori alpini che anticiperà in qualche modo il fronte atteso per la domenica.

Poi arrivano i temporali

Domenica 27 agosto sarà il primo giorno con un maltempo già più diffuso: nelle regioni del Nord si potrebbero verificare sia forti temporali sia un primo corposo calo delle temperature. Le regioni del Sud e del Centro invece faranno i conti con un caldo ancora molto intenso che potrebbe vedere la soglia dei 40 gradi superata in Puglia.

Le temperature scenderanno anche di 10 gradi. Si assisterà in pratica a un approfondimento di una depressione sull'Atlantico settentrionale che favorirà l’ingresso di una robusta saccatura, colma di aria più fredda in quota, fin verso il bacino centro-occidentale del nostro Mediterraneo. Attenzione dunque ai temporali in arrivo, co n una intensificazione dell’instabilità pomeridiana, a partire da venerdì 25 e sabato 26 agosto, con temporali sempre più frequenti su Alpi e Prealpi, specificano da Meteored. Da domenica 27 i temporali potrebbero intensificarsi al Nord, per poi scivolare verso Sud nei giorni a seguire.

Da lunedì prossimo in avanti, in pratica, ci si può attendere temporali, localmente forti e un consistente calo delle temperature, anche nelle regioni centromeridionali, con l'anticiclone africano che si sposterà verso la Grecia e la Turchia. Ma per sapere quali saranno le regioni italiane colpite dalle precipitazioni più forti occorre aspettare qualche giorno, in modo da avere previsioni meteo più precise.