Meteo, la rinfrescata del giovedì è una "finta": verso un lungo weekend bollente, le città più calde

Gran caldo sull'Italia. Le regioni settentrionali - spiegano gli esperti di 3bmeteo.com - vivranno il loro momento di massimo riscaldamento tra venerdì e sabato mentre il Centro soffrirà almeno fino alla domenica. Il sud invece vedrà temperature roventi fino a martedì. Lo sfasamento sarà legato alla graduale avanzata di una saccatura atlantica che impiegherà 2-3 giorni per transitare sulla Penisola e rimescolare l'aria. Prima che ciò accada però c'è da segnalare un nuovo passaggio instabile al Nord proprio tra mercoledì e giovedì.

Temperature sempre più calde, ma nei prossimi giorni la forte stabilità atmosferica sarà parzialmente minacciata dal passaggio di una debole perturbazione. Il transito della perturbazione oltralpe riuscirà a infiltrare correnti un po' più fresche. Nella serata di mercoledì e nell'arco della notte la formazione di cellule temporalesche di una certa importanza causerà temporali al Nord. Attesi fenomeni anche intensi su Trentino, Dolomiti poi tra la sera e la notte anche tra alta Lombardia e Piemonte. Basse pianure lombarde, Venete ed Emilia Romagna non risentiranno di questa instabilità. In tal modo si abbasseranno temporaneamente, comunque non di molto, le temperature al Nord che poi riprenderanno a salire tra venerdì e sabato. Sul resto della Penisola non ci sarà scampo alla canicola che continuerà ad aumentare senza interruzione fino al weekend con temperature massime che potranno sfiorare o persino raggiungere i 40°C su alcune zone.

Meteo, le città più calde del weekend 1-2 agosto 2020

In vista del prossimo week end è previsto un ulteriore rinforzo dell'alta pressione sub-tropicale. Il caldo toccherà il picco fra venerdì 31 e domenica 2 agosto. Sul gradino - spiega il meteo.it - più alto saliranno le zone interne della Sardegna con punte fino a 42/43°C. Seguiranno, a ruota, le aree interne siciliane e toscane con valori intorno ai 40/41 gradi.

Attese punte di 37/38 gradi su molti tratti della Val Padana, in particolare a Torino, Milano, Bologna e Ferrara. L'inizio della nuova settimana è coinciso con lo spostamento della fascia anticiclonica subtropicale verso nord e il conseguente avvio della prima intensa ondata di calore di questa stagione estiva. Agosto inizia col bollino rosso.