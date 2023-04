Arriva il maltempo, tanta pioggia e torna anche le neve: le zone colpite

Le previsioni indicano l'arrivo di aria più fredda entro il weekend con calo termico e tempo piuttosto instabile.

Dalla giornata di giovedì tempo in peggioramento a causa dell'arrivo di una vasta saccatura atlantica. Piogge e temporali a partire dalle regioni del nord dove avremo anche un calo della quota neve sulle Alpi con accumuli localmente anche abbondanti. Entro venerdì maltempo in arrivo anche al centro-sud con neve a quote medio-basse sull'arco alpino e sull'Appennino Tosco-Emiliano.

Dove pioverà

Una perturbazione atlantica che gli esperti definiscono "da manuale" sta per interessare lo stivale da nord a sud. Domani, mercoledì, piogge a nord del Po e sull'alta Toscana. Giovedì tanta pioggia al centro-nord, con precipitazioni particolarmente abbondanti su Lombardia e Triveneto (specialmente in Friuli).

Andando verso il weekend, il fronte si sposterà verso sud portando piogge e rovesci sulle regioni peninsulari. Temperature ovunque in calo. Le precipitazioni, spesso temporalesche, saranno localmente accompagnate da improvvise grandinate. Sabato sarà, in molte regioni del centro, instabile, con pioggia e vento.