Meteo, sarà un weekend turbolento: temporali, venti freddi e temperature in calo

Quello che sta per iniziare sarà un weekend tutt'altro che estivo, almeno in alcune zone d'Italia. Dopo diversi giorni di bel tempo e temperature sopra la media, il vortice mediterraneo sta per incunearsi nello Stivale, facendosi strada attraverso la Sardegna per poi portare i primi temporali tra Calabria e Sicilia. Nel frattempo le correnti fresche in arrivo dal Nord Europa si dirigeranno verso le regioni settentrionali, causando un netto incremento dell'instabilità e temperature in diminuzione. Sul finire della settimana il fronte freddo in discesa da nord ingloberà il vortice mediterraneo e scorrerà sulla penisola distribuendo piogge e temporali anche forti, specie al Centro-Sud, con le temperature che subiranno una generale e sensibile diminuzione su tutte le regioni.

Meteo, sarà un weekend turbolento: le previsioni

Secondo gli esperti di 3BMeteo, la giornata di domani, sabato 28 maggio, sarò soleggiata o poco nuvolosa su gran parte delle regioni, salvo già al mattino primi rovesci su pianure friulane e alto Veneto, per l'avvicinamento del fronte da nord. Anche sull'ovest della Sicilia giungeranno i primi piovaschi, legati all'arrivo del vortice dal Mediterraneo occidentale. Con il passare delle ore le perturbazioni si faranno sempre più intense sul Nordest e in Emilia Romagna. "Il vortice mediterraneo - spiegano i meteorologi - innescherà invece un incremento dell'instabilità su buona parte della Sicilia e tratti della Sardegna, con piogge e temporali in estensione fino alla bassa Calabria entro sera. Sarà quindi sulle regioni centrali che si avranno le schiarite più ampie, seppur con sole offuscato da stratificazioni alte. Tra pomeriggio e sera, tuttavia, qualche rovescio o temporale è atteso sull'Appennino". L'arrivo di venti freddi contribuirà inoltre ad un brusco calo termico.

Domenica 29 maggio avverrà la fusione tra le due circolazioni instabili, che diventeranno un'entità unica, in grado di causare forti temporali al Nord già dalle prime ore del mattino. Nel corso della giornata sono previste delle schiarite nelle zone settentrionali, mentre le piogge si sposteranno al Centro-Sud coinvolgendo soprattutto le zone interne e risultando localmente forti sull'Appennino centro-settentrionale. Pioggia anche in Puglia, ora sul Golfo di Trieste e Maestrale sulle isole maggiori, con le temperature ancora un calo, soprattutto al Centro-Nord.