Weekend con meteo estremo: caldo torrido fino a 40 gradi e forti temporali

Temporali, ma anche caldo torrido. Sarà un meteo estremo a caratterizzare gli ultimi giorni di giugno. Nel weekend, come spiegano gli esperti di 3bmeteo, il tempo tornerà a peggiorare al Nord per l'incontro tra correnti fresche oceaniche e l'aria molto calda di matrice nord africana in risalita verso il Mediterraneo. Mentre il Nord farà i conti con l'ennesima sfuriata di maltempo, il Centro e il Sud saranno interessati da una bolla di aria calda di matrice sahariana e si raggiungeranno i 40 gradi. Le previsioni meteo di sabato 29 e domenica 30 giugno.

Le previsioni meteo per sabato 29 giugno

Nuova ondata di maltempo a Nord attesa tra la seconda parte di sabato e la notte di domenica con temporali e perfino grandinate. Sono "salve" Liguria, Emilia Romagna e Friuli. Centro e Sud con scenari diversi e un cielo a tratti biancastro per la polvere sahariana. Temperature in lieve calo al Nordovest, in ulteriore aumento altrove.

Le previsioni meteo per domenica 30 giugno

Per la giornata di domenica l'instabilità resta la nota dominante. Su Alpi e Prealpi resta la possibilità di brevi rovesci e isolati temporali. Nubi irregolari in Liguria e su medie alte pianure con fenomeni solo sporadici. Nubi in Toscana, dove non si esclude qualche isolata pioggia sui settori settentrionali. Giornata di sole al Sud, con caldo intenso. Le temperature continuano a salire e potranno raggiungere picchi anche di 40 gradi.