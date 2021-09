Meteo, sarà un weekend di forti temporali: le zone più a rischio

Il primo weekend di settembre sarà caratterizzato da piogge e temporali su gran parte dell’Italia. In Campania allerta gialla. Le previsioni per sabato 4 e domenica 5

Tra sabato e domenica una perturbazione atlantica colpirà gran parte dell’'talia, portando piogge e temporali su diverse regioni. Instabilità in aumento già dalla giornata di oggi, che andrà poi a intensificarsi in questo primo weekend di settembre all'insegna del maltempo. Primi segnali di meteo avverso oggi su gran parte delle regioni tirreniche e poi su quelle occidentali, come spiegano gli esperti di 3Bmeteo.

Weekend di maltempo su gran parte d'Italia: le previsioni per sabato e domenica

Tra sabato e domenica l'instabilità meteorologica interesserà il Centro-Sud e le Alpi, con forti temporali soprattuto sulle regioni centro-meridionali.

Sabato 4 settembre rovesci e temporali sparsi sul versante tirrenico meridionali, Salento e nord della Sicilia. Rovesci di forze intensità tra bassa Campania e alta Calabria, con locali grandinate e nubifragi ma possibili fenomeni intensi anche sulle zone limitrofe. Soleggiato e asciutto sul resto delle regioni mentre si prevedono rovesci sparsi su buona parte dell'arco alpino, in attenuazione in serata. Piogge e temporali nel pomeriggio su Sardegna, Umbria, basse Marche, Abruzzo, Lazio, Campania, Calabria, centro-nord Sicilia e alta Puglia, a tratti più forti sul versante basso tirrenico. Temperature in calo al Sud.

Domenica 5 settembre pioggia e rovesci anche temporaleschi su Calabria Ionica e instabilità sopratutto al Sud e sul nordest della Sicilia. Durante la giornata ancora qualche rovescio sull'arco alpino, di nuovo in miglioramento in serata, mentre altrove la giornata sarà più soleggiata e asciutta. Rovesce e temporali nel pomeriggio su est Sardegna, basso Lazio, Sud peninsulare e centro-est Sicilia, più frequenti su bassa Campania e settore calabro-lucano. Anche qui situazione in via di miglioramento in serata.

Allerta gialla in Campania

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di livello giallo, valido a partire dalla mezzanotte e fino alle 23.59 di domani su tutta la Campania. Si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente intensi. Possibili raffiche di vento nei temporali.

"Le precipitazioni potrebbero essere localmente anche molto intense, a causa dell'elevata instabilità atmosferica, che sta caratterizzando l'attuale periodo climatico e che rende difficilmente prevedibili, nello spazio e nel tempo, i fenomeni temporaleschi previsti su tutte le zone di allerta della regione e per tutta la durata dell'avviso", si legge in una nota la protezione civile regionale.