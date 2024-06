Prima vera ondata di caldo: dove si superano i 40 gradi questa settimana

Mancano quattro giorni al 21 giugno, inizio "ufficiale" dell'estate 2024. E quasi in concomitanza con il calendario arriva la prima vera, potente ondata di caldo dell'anno. L'aria calda proveniente dall'Algeria si sposterà verso nord, con alcuni potenziali record di temperatura all'orizzonte.

Quota 40

L'anticiclone africano inizia la sua "rimonta" sul Mediterraneo centrale già da oggi, ma il culmine dell'ondata di caldo sarà da metà settimana, tra mercoledì e venerdì quando su diverse regioni del Centro e del Sud si potranno superare i 40°C di massima, secondo le previsioni meteo degli esperti di 3bmeteo.com. Mercoledì punte di 40/41°C in Sardegna, 39/40°C in Sicilia e Puglia. Giovedì e venerdì caldo torrido al Sud con picchi oltre i 40°C in Sardegna, Sicilia, Puglia. 40°C possibili anche al Centro. Temperature più basse ma con afa al Nord: punte locali in ogni caso superiori ai 35°C. L'afa sarà evidente e si farà sentire anche a causa dei terreni intrisi della pioggia delle scorse settimane.

Calo nel weekend

Dal weekend si torna a respirare, con l'arrivo di alcuni temporali. Pur senza raggiungere i 40 gradi, già oggi, lunedì 17 giugno, su quasi tutta Italia si regsitra un lieve e locale aumento delle temperature, con punte di 36/37°C in Sicilia. Domani, martedì 18 giugno, si prevede un generale aumento della temperatura al Centro Sud con valori fino a 37/38°C sulle Isole, in Puglia e in Calabria. Aumento anche al Nord ma con valori ancora tutto sommato in media a nord del Po.

Occhi puntati su giovedì 20 giugno, quando un primo impulso instabile potrebbe portare dei temporali tra il medio alto Piemonte e l'alta Lombardia, fenomeni che potrebbero essere anche intensi. Il tempo continuerebbe a mantenersi stabile altrove con pochi addensamenti e il caldo africano che tenderà a raggiungere l'apice.