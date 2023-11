Sull'Italia arriva il freddo vero (e anche la neve): cosa succede nel fine settimana

Ed eccolo, l'inverno. Nel fine settimana un'irruzione di aria artica proveniente dal nord Europa farà precipitare le temperature e porterà la prima vera ondata di freddo della stagione. Se quella di venerdì sarà una giornata di transizione, da sabato il gelo inizierà a farsi sentire sul serio. "Un lobo del vortice polare - spiegano da 3BMeteo - andrà infatti posizionandosi sulla Scandinavia e piloterà masse d'aria molto fredda direttamente dall'Artico fin verso il cuore dell'Europa ma anche sulla nostra Penisola, sebbene in parte smorzata".

Temperature in picchiata, non escluse nevicate a quote medio-basse

Per quanto smorzata, la prima vera ondata di freddo si farà sentire. A livello termico ci si attende un tracollo di 8-10° C e potrebbero verificarsi le prime nevicate a quote medio-basse. Per quanto riguarda la giornata di sabato 25 novembre, sono previsti rovesci in particolare lungo il versante adriatico dalla Romagna alla Puglia e poi anche al Sud e sulla Sicilia. Le precipitazioni potranno localmente essere anche abbondanti, mentre le regioni del Centro-Sud (isole comprese) saranno anche sferzate da forti venti con raffiche fino a 80 km/h. Non è escluso neanche qualche fiocco di neve, "fin sotto i 500-700m di quota specie in serata", mentre localmente potrebbero esserci episodi di graupel o grandine.

Quanto alla giornata di domenica, 26 novembre, sono attesi piogge e temporali in diverse zone del centro Sud (medio-basso versante Adriatico, Calabria meridionale e Sicilia) mentre nel resto della penisola il tempo sarà generalmente più soleggiato. Il freddo però sarà a tratti pungente con le massime che non supereranno i 10-12°C su gran parte dello Stivale.

