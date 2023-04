Meteo: arriva la svolta

Il mese di aprile non è stato molto clemente dal punto di vista meteo, ma se non altro la pioggia di queste ultime settimane ha portato sollievo alle regioni del Nord, alle prese con il problema della siccità che rischia di avere ripercussioni molto pesanti in estate. A ogni modo il freddo tardivo sembra avere i giorni contati. Già venerdì le temperature dovrebbero tornare a essere gradevoli, almeno al Centro-Sud, mentre sul Nord Italia e sulla dorsale appenninica centro-settentrionale ci saranno ancora fenomeni instabilità. Ma è soprattutto a partire dalla giornata di sabato 22 aprile che il clima diventerà più mite un po' su tutta la penisola, regioni del Settentrione comprese, con punte che localmente supereranno di slancio i 20 gradi. Una tregua che comunque durerà poco. Già domenica parte del Nord sarà infatti interessato da qualche fenomeno di instabilità, mentre lunedì il fronte perturbato potrebbe lambire anche le regioni adriatiche dell'Italia centrale e le aree interne.

Arriva l'anticiclone?

Nel periodo che va dal 25 aprile al 1° maggio ci si attende invece un tempo generalmente più stabile. Vista la distanza temporale si tratta di una tendenza che va presa con qualche cautela in più, ma in ogni caso secondo gli esperti è probabile che si aprirà una fase più anticiclonica con temperature più elevate rispetto a quelle attuali.

Un assaggio d'estate? È ancora presto per dirlo. Da 3BMeteo spiegano che "il sole non mancherà" e tuttavia potranno "svilupparsi locali rovesci e temporali sempre più probabili sui settori montani, ma occasionalmente anche su coste e pianure specie lato Adriatico". I fenomeni di instabilità dovrebbero comunque essere meno frequenti rispetto a quelli che abbiamo visto negli ultimi mesi. Insomma, dopo il maltempo di questi giorni, ci aspetta un week end all'insegna del bel tempo e del clima mite su buona parte della penisola, a cui seguiranno di nuovo impulsi instabili. Infine, secondo le ultime proiezioni, gli ultimi giorni del mese potrebbero essere caratterizzati da un contesto termico più caldo. Ma quest'ultima tendenza andrà verificata con previsioni più aggiornate. Ne riparleremo.