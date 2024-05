Meteo, ecco quando potrebbe arrivare il caldo

Il bel tempo si fa attendere. Finora il mese di maggio è stato piuttosto burrascoso sul fronte meteo e secondo le ultime tendenze meteo il prossimo fine settimana sarà ancora caratterizzato da una certa instabilità. Come spiegano da 3BMeteo sulla penisola continuerà a insistere un canale di bassa pressione che potrebbe portare a nuove piogge e temporali anche se al momento è difficile localizzare geograficamente i fenomeni (che comunque potrebbero essere localmente anche intensi).

Meteo, le previsioni di fine maggio e inizio giugno

Sembra però ormai certo che la fase perturbata che stiamo attraversando non si esaurirà in pochi giorni. Anzi, i meteorologi ritengono che l'instabilità possa proseguire almeno fino al 27-28 maggio, se non più in là. Il che, beninteso, non vuole dire che non ci saranno giornate più calde e soleggiate, ma in generale il meteo sarà ballerino e le temperature resteranno miti e comunque tutt'altro che estive. Almeno su una buona parte della penisola. Per avere una fase più calda, anche al Centro-Nord, dovremo dunque aspettare la prima settimana di giugno.

Secondo 3BMeteo i modelli matematici indicano infatti che proprio in questo periodo il canale di bassa pressione possa chiudersi favorendo la rimonta dell'anticiclone. Fino ad allora però bisognerà tenere aperti gli ombrelli. Si tratta di una tendenza di medio periodo e in quanto tale va presa con una certa dose di cautela. Ne riparleremo più avanti.

Intanto il Nord continua ad essere bersagliato dal maltempo. In Veneto quella di martedì 21 maggio sarà una giornata di allerta rossa per il rischio di forti temporali e nubifragi, ma è allerta dello stesso colore per rischio idrogeologico con forti piogge anche a Milano. E la fase instabile proseguirà anche nelle giornate di mercoledì 22 maggio e giovedì 23 (qui le previsioni aggiornate).