Addio anticiclone: quando arriva la svolta invernale

Piogge, nevicate e temperature in brusco calo. Dopo due settimane di clima mite e soleggiato, l'anticiclone si prepara a lasciare la penisola lasciandoci in balia del tempo instabile. Le ultime previsioni meteo sembrano confermare un'imminente svolta invernale che dovrebbe concretizzarsi nei giorni a cavallo dell'Epifania. Usiamo il condizionale non a caso. Il cambio di circolazione interesserà prima l'Europa nord-occidentale, nello specifico Francia e Regno Unito, e solo in un secondo momento dovrebbe spingersi fino all'area mediterranea. Nel caso di quest'ultimo scenario però servono ancora delle conferme per quanto a guardare gli ultimi modelli meteorologi l'ipotesi di un peggioramento delle condizioni anche sul nostro Paese è ad oggi molto probabile.

Meteo, svolta invernale in arrivo

Secondo 3BMeteo, il meteo sarà clemente ancora qualche giorno, ma già dopo il 3 gennaio le correnti artiche inizieranno a puntare più a sud fino a raggiungere l'Italia intorno al 5 e 6 gennaio.

Ci si attende dunque un drastico peggioramento delle condizioni meteo con piogge abbondanti e temperature più rigide, mentre la neve dovrebbe cadere solo in montagna, principalmente sull'arco alpino. Per avere previsioni più dettagliate però bisognerà attendere ancora qualche giorno. Seguiranno aggiornamenti.