Meteo, weekend bollente: le città più calde sabato e domenica, poi lunedì 23 agosto cambia tutto

Sarà un weekend ad alte temperature un po' dappertutto. Nel fine settimana l'anticiclone africano Lucifero tornerà a surriscaldare gran parte delle regioni italiane.

Le regioni più calde il 21-22 agosto

Il team del sito iLMeteo.it avverte che sabato e domenica saranno due giornate in prevalenza soleggiate e molto calde. Soltanto domenica sono previsti dei temporali pomeridiani sull'arco alpino, segno di un successivo cambio del tempo. Le temperature saliranno fino a superare i 34-35 gradi. La regione più calda sarà la Sardegna, dove nelle zone interne meridionali si potranno toccare addirittura 37 gradi, 36 gradi invece in Emilia (bolognese, ferrarese), 35 in Veneto (rodigino, veronese), Lombardia (pavese, mantovano), in Puglia (tarantino), Sicilia (Agrigento e Siracusa) e Basilicata (materano ionico) e 34°C su Lazio, Toscana, Umbria e Marche (Firenze, Roma, Perugia, Macerata).

La presenza dell'anticiclone però avrà vita breve, quanto meno al Nord, infatti da lunedì l'arrivo di aria più fresca in quota di origine nordeuropea favorirà la genesi di forti temporali che dal Triveneto si porteranno verso l'Emilia Romagna e la Lombardia per poi scendere nella giornata di martedì anche alle Marche e all'Umbria.

Da lunedì cambia tutto

La rimonta anticiclonica che si concretizzerà nel fine settimana sul Mediterraneo centrale e su buona parte della nostra Penisola, già nella seconda parte di domenica tenderà a smorzarsi incalzata da una circolazione depressionaria in avanzamento dalle Isole britanniche verso gli Stati centrali e a seguire quelli danubiani. Il fronte principale, spiegano da 3bmeteo.com, ricco di rovesci e temporali, porterà così dapprima un peggioramento su Alpi e Prealpi scivolando lunedì verso il medio Adriatico, determinando così instabilità su Valpadana centro orientale, Toscana, Umbria e Marche, con fenomeni a tratti anche intensi.

Nei giorni a seguire il fronte continuerà la sua marcia verso Sud sospinto da correnti più fresche settentrionali, portando martedì spiccata instabilità sulle regioni del medio Adriatico ma locali fenomeni anche su Lazio, alta Campania, Molise e Puglia settentrionale. Mercoledì il fronte raggiungerà il Sud Italia, portando nubi e fenomeni soprattutto sul basso versante Adriatico ma localmente ancora su interne abruzzesi, marchigiane, Pontino, Campania interna e rilievi calabresi ed etnei.