Meteo, cambia tutto: arriva la primavera

Il maltempo ha le ore contate. La perturbazione che nel weekend ha raggiunto l'Italia continuerà a portare qualche precipitazione nelle prossime ore, ma partire da metà settimana arriverà la prima svolta primaverile, con il ritorno dell'anticiclone e un aumento delle temperature.

Meteo, ultimi sprazzi di maltempo

Come detto, la pioggia ci farà compagnia almeno fino a domani, martedì 12 marzo. Le regioni maggiormente interessate dalle precipitazioni saranno quelle centro-meridionali peninsulari: sono attesi piogge e rovesci, in particolare in Abruzzo e soprattutto tra Pescarese e Chietino. Il fronte più attivo sarà al Sud, con temporali anche intensi su Campania e Puglia. Nevica sull'Appennino abruzzese oltre i 1300 metri con circa 10cm di accumulo di neve fresca a 1800 metri di quota. Al Nord invece il tempo andrà progressivamente migliorando con le ultime piogge che bagneranno Liguria ed Emilia Romagna, ma solo nella giornata di oggi, lunedì 11 marzo. Rovesci e temporali sparsi interesseranno anche la Sardegna.

Quando arriva la primavera

Secondo gli esperti, nelle prossime ore inizierà un graduale rialzo delle temperature, con la svolta decisiva che dovrebbe arrivare mercoledì 13 marzo, quando l'anticiclone africano raggiungerà il Mediterraneo, riportando stabilità su gran parte dello Stivale. Con la presenza di un sole più generoso le temperature non potranno far altro che aumentare e così di giorno si raggiungeranno facilmente i 16-18°C, oltre i 20°C invece sulla Sicilia, sulle zone interne della Sardegna e sulle vallate alpine. Avrà così inizio una fase più stabile e soleggiata, con temperature tipicamente primaverili, nonostante qualche temporale isolato sugli Appennini. Gli effetti dell'anticiclone dovrebbero fino al weekend di sabato 16 e domenica 17 marzo, interrompendo la "maledizione" degli ultimi fine settimana, sempre flagellati dal maltempo.